Police nationale : Le Premier ministre Ousmane Sonko annonce un budget historique de 150,8 milliards FCFA


Le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué ce matin une visite de travail en présence du ministre de l’intérieur, Bamba Cissé, du ministre des forces armées, Général Birame Diop, du ministre des finances, Cheikh Diba et du directeur général de la police nationale, Mame Seydou Ndour. 
 
Le point central de la visite a été la révélation du budget 2026 de la Police Nationale, arrêté à 150 milliards 869 415 279  FCFA, contre 127,19 milliards FCFA en 2025. Cela représente une hausse de 18,31 % en valeur relative. Selon le chef du gouvernement, c’est un effort rendu remarquable par le travail effectué par les membres qu’il dirige à travers des coupes budgétaires dans la plupart des autres départements, y compris la Primature elle-même. « L’importance stratégique que nous accordons à la Police Nationale a justifié qu’il n’y ait non seulement pas de couper, mais que le budget ait été réévalué à la hausse », a souligné Ousmane Sonko devant le ministre des Finances.
 
Cette augmentation est fléchée sur plusieurs projets concrets cités par le premier ministre, notamment la finalisation de deux immeubles R+8 à Abdou Jalloh (2,5 milliards FCFA), le programme de sûreté et de sécurité nationale (3,25 milliards), l’acquisition de moyens logistiques et de matériel de protection (2,75 milliards), le renforcement des infrastructures en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 (10 milliards FCFA), le paiement des pécules des policiers adjoints volontaires (2,3 milliards) et la production de 350 000 talons de passeport numérisés (4,1 milliards). La part de la sécurité publique représente désormais 58,68 % du budget total du ministère de l’Intérieur, a révélé Ousmane Sonko. 
Mardi 3 Février 2026
