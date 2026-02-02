Dynamique unitaire de l’opposition : Après leur rencontre, le FDR et « La Nouvelle Responsabilité » promettent de faire bloc

Les deux formations de l’opposition sénégalaise ont franchi une nouvelle étape dans leur rapprochement. Une délégation du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), conduite par son coordonnateur Oumar Sarr, a rencontré vendredi au siège de la Nouvelle Responsabilité (NR) une délégation dirigée par le Premier ministre Amadou Ba, également président de la NR. Cette rencontre, qui s’inscrit dans la continuité des discussions entre les deux formations, a permis un échange approfondi sur la situation politique nationale et les perspectives d’organisation de l’opposition face au pouvoir en place.







Selon un communiqué conjoint publié à l’issue de la rencontre, les deux parties ont constaté l’existence de « nombreuses convergences » entre leurs positions. Ces points communs les ont conduites à décider d’approfondir leurs axes de collaboration dans le but de renforcer la dynamique unitaire de l’opposition sénégalaise.







Oumar Sarr et Amadou Bâ ont également convenu de se retrouver dans les tout prochains jours pour poursuivre leurs discussions et concrétiser davantage leur alliance stratégique.

