Ousmane Sonko en visite de travail à l’ENP : « La modernisation de la police n’est pas un luxe, mais un gage d’efficacité opérationnelle »

Le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué ce mardi une visite de travail à la Direction Générale de la Police Nationale, en dehors de toute cérémonie protocolaire. En s’informant personnellement des capacités stratégiques et opérationnelles de l’institution, il a dévoilé une enveloppe budgétaire conséquente pour 2026 et a fixé une feuille de route ambitieuse pour la modernisation de la police. Il a également, sans détour, mis en cause la gestion financière du précédent régime.



Cette visite est la première d’une série que le Premier ministre a annoncé effectuer auprès des grands services civils et militaires de l’État. Le choix de commencer par la Police Nationale n’est pas fortuit selon lui. Dans un contexte qu’il a qualifié de « géopolitique et géostratégique, empreint de risques sécuritaires protéiformes », il entend faire de la sécurité intérieure une priorité déclarée de son gouvernement.

Depuis le matin, le Premier ministre s’est immergé dans la réalité quotidienne de l’institution entre présentation générale des services, démonstrations en police scientifique et en surveillance électronique. « Ce que vous nous avez présenté aujourd’hui nous rassure et nous motive », a-t-il affirmé devant les officiers et agents présents.



Ousmane Sonko est également revenu sur la portée de ses ambitions pour l’institution. « Cette modernisation de la Police Nationale n’est pas un luxe, mais le gage d’une efficacité opérationnelle », a-t-il déclaré, ajoutant que point de développement socio-économique ne peut être envisagé sans une sécurité intérieure suffisante.



Le Premier ministre a également invité le Directeur Général de la Police Nationale à poursuivre les réformes en cours, dans le cadre de la vision Sénégal 2050 portée par le Président Bassirou Diomaye Faye. Il a insisté sur le fait que cette montée en puissance permettrait au Sénégal de maintenir, voire d’élever, son rang parmi les pays contribuant le plus aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.