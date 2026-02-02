Thiès- 25e édition de la Semaine nationale de l’Ecole de Base: " renforcer notre détermination à bâtir une école qui forme des citoyens compétents, intégres...( Guirassy)

La cérémonie de lancement de la 25e édition de la Semaine nationale de l’Ecole de Base (SNEB) a été paraphée ce lundi 2 février à Thiès, sous le thème: « Pour un environnement scolaire sécurisé et propice aux apprentissages, la communauté

s'engage ».

Ainsi, la SNEB constitue un temps fort de dialogue, de sensibilisation et de valorisation des initiatives visant l’amélioration de la qualité des apprentissages et de l’environnement scolaire. La SNEB met souvent en lumière des projets et des initiatives visant à améliorer l'accès à l'éducation et à renforcer les valeurs citoyennes parmi les élèves et les enseignants.

Dans son speech, le ministre de l'éducation nationale( MEN), a indiqué que la semaine nationale de l'école de base offre une occasion de réaffirmer notre engagement collectif pour une éducation de qualité, sûre et profondément enracinée dans les valeurs citoyennes qui fondent notre Cohésion nationale. " À l'heure où notre pays se projette résolument vers l'horizon de la vision Sénégal 2050, il nous appartient chacun à son niveau de renforcer notre détermination à bâtir une école qui forme des citoyens compétents, intégres et pleinement conscients des responsabilités qui leur incomberont dans la construction du Sénégal de demain".

En effet, l'édition 2026 consacre une journée spécifique dédiée à la Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l’Éducation (NITHÉ), un programme fondé sur la promotion des valeurs, de la citoyenneté, de l’éthique, du civisme et du vivre-ensemble. " NITHÉ vise à former un citoyen responsable, engagé, solidaire et profondément attaché aux idéaux républicains, en plaçant l’éducation au cœur du projet de société".

Dans la foulée, le succès historique de l’équipe nationale du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), a été mis à contribution comme levier pédagogique et symbolique. " Le parcours des Lions, marqué par la discipline, l’engagement, la résilience, l’esprit d’équipe et le patriotisme, offre des modèles inspirants particulièrement pertinents pour les élèves. Il permet d’illustrer concrètement, à travers des figures nationales admirées, les valeurs que l’école sénégalaise cherche à transmettre", a-t-on informé.