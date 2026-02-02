Fin d’audition de Doudou Wade à la SU: « Aucune charge retenue contre lui…. Il rentre libre » (avocat)

L’ancien président du Groupe parlementaire Libéral, Doudou Wade, a regagné son domicile après avoir été auditionné par les services de la Sûreté urbaine de Dakar, où il s’était présenté de son plein gré dans la matinée. Selon l’un de ses conseils juridiques joint par téléphone, aucune charge n’a été retenue à l’encontre de Doudou Wade à l’issue de cette audition.