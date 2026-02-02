Double taxation : Le Fonds souverain du Sénégal pénalisé par un cadre fiscal obsolète

Malgré 10 % des revenus pétroliers affectés au fonds intergénérationnel depuis 2024, le Fonds souverain se heurte à une triple taxation qui fait fuir les investisseurs hors de la zone UEMOA. Une réforme urgente s’impose. C'est lors d’un atelier organisé avec la Convention des Journalistes Économiques du Sénégal (COJES) que Babacar Gning, directeur général du Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS), a fait un constat amer. En effet, au Sénégal comme dans toute la zone UEMOA, les fonds d’investissement sont taxés trois fois sur les mêmes revenus. Un système fiscal qualifié de « prohibitif » et qui constitue aujourd’hui le principal obstacle au développement du capital investissement dans la région.







Cette rencontre entre l’institution financière et les acteurs de l’information économique s’inscrit dans une volonté de placer les questions économiques au centre du débat public. « Le fait d’avoir un cadre d'échanges entre ceux qui mobilisent les financements et qui financent les grands projets de transformation et les acteurs qui diffusent l’information économique dans le pays, pour nous c’est extrêmement important », a souligné Babacar Gning lors de cet atelier.







Concrètement, l’entreprise paie d’abord l’impôt sur les sociétés (IS) sur ses bénéfices. Ensuite, lorsqu’elle verse ses dividendes au fonds, ce versement est à nouveau taxé car considéré comme une distribution aux actionnaires. Enfin, quand le fonds redistribue ces mêmes dividendes à ses propres actionnaires, une troisième taxation intervient. « Une simulation a montré que le niveau était prohibitif », dénonce le directeur général du FONSIS. Pour un fonds qui consolide 50 entreprises, cette triple imposition érode drastiquement la rentabilité et décourage tout investissement privé. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : très peu de fonds d’investissement sont domiciliés dans la zone UEMOA. La quasi-totalité préfère s’installer à l’Île Maurice, au Luxembourg ou aux États-Unis. En réalité, ces pays ont mis en place la transparence fiscale mettant en évidence un fonds qui est considéré comme une simple « piscine » qui collecte et redistribue l’argent. Seule l’entreprise sous-jacente est taxée, pas les flux entre le fonds et ses actionnaires. « On taxe l’entreprise, c’est normal. Mais quand elle reverse l’argent au fonds qui consolide 50 entreprises pour les redistribuer à ses actionnaires, on ne doit pas taxer cette opération. Sinon, c’est une double taxation », a expliqué Babacar Gning devant les journalistes du COJES.

