xAI-SpaceX : Quand l’intelligence artificielle monte en orbite


La société d’intelligence artificielle xAI et l’entreprise spatiale SpaceX, toutes deux dirigées par Elon Musk, sont désormais officiellement fusionnées. Cette consolidation marque un tournant stratégique pour le groupe, qui envisage désormais de délocaliser une partie de ses infrastructures numériques… dans l’espace.

 

L’idée centrale repose sur le déploiement de centrales photovoltaïques en orbite, qui bénéficieraient d’une exposition permanente au soleil, sans les contraintes météorologiques ou géographiques inhérentes aux solutions terrestres. Ces panneaux solaires orbitaux alimenteraient des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle. Elon Musk justifie cette approche par la croissance exponentielle de la demande énergétique liée à l’IA, qu’il considère impossible à satisfaire uniquement avec les ressources disponibles sur Terre.

 

Le projet reste, pour le moment, à un stade très précoce. Mais il illustre la tendance croissante à chercher des solutions non conventionnelles face à l’appétit croissant de l’IA en électricité.

Mardi 3 Février 2026
