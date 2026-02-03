Guédiawaye : le procès qui sent le soufre, quand un présumé trafic de chanvre fait vaciller l’enquête


Guédiawaye : le procès qui sent le soufre, quand un présumé trafic de chanvre fait vaciller l’enquête

Selon L’Observateur, l’affaire opposant S. Kâ, accusé de trafic de chanvre indien, à la Brigade de recherches de la gendarmerie de Guédiawaye, a pris des allures de véritable bras de fer judiciaire, révélant de profondes zones d’ombre dans la procédure.

 

Dès son interrogatoire à la barre, le prévenu a opté pour une ligne de défense radicale : la thèse du complot. S. Kâ a nommément mis en cause un gendarme de la Brigade de recherches, affirmant que cette affaire serait l’aboutissement d’un vieux contentieux personnel. Selon lui, les trois kilogrammes de chanvre indien qui lui sont imputés n’ont jamais été trouvés sur sa personne.

 

Toujours d’après ses déclarations reprises par L’Observateur, la drogue aurait été découverte sur un indicateur accompagnant les enquêteurs, lequel aurait ensuite été discrètement relâché avant que la marchandise ne lui soit attribuée. Une version que contredit fermement le procès-verbal d’enquête.

 

 

Une version officielle battue en brèche à la barre

 

 

Dans leur PV, les gendarmes évoquent un renseignement anonyme faisant état d’une livraison de drogue à Darou Misette, dans la commune de Keur Massar. Un dispositif d’infiltration aurait alors permis l’interpellation de S. Kâ, en possession de la marchandise, dissimulée en paquets et cornets.

 

Mais face au tribunal, le prévenu démonte ligne par ligne le contenu du PV. Il nie toute reconnaissance des faits, conteste avoir été régulièrement entendu et rejette catégoriquement les aveux que le juge lui lit, notamment l’achat présumé de la drogue à Mbour pour 90 000 Fcfa le paquet, avec une revente à 200 000 Fcfa.

 

S. Kâ affirme avoir passé trois jours en garde à vue sous pression, évoquant même des actes de torture, et soutient n’avoir jamais signé le procès-verbal.

 

 

Rébellion, malaise ou scénario monté de toutes pièces ?

 

 

Le même désaccord s’est cristallisé autour du chef de rébellion. Les enquêteurs affirment que S. Kâ a tenté de s’enfuir de la Brigade avant d’être rattrapé, invoquant un malaise lié à son asthme. Une version que le prévenu rejette en bloc, dénonçant un scénario fabriqué pour alourdir son dossier.

 

Autre point de discorde relevé par L’Observateur : le PV présente S. Kâ comme un ancien étudiant en architecture devenu dealer après avoir abandonné ses études. Là encore, l’intéressé dément, expliquant s’être reconverti dans l’aviculture, faute de moyens pour poursuivre son cursus universitaire.

 

 

Les failles d’un dossier au cœur des débats

 

 

Dans un réquisitoire qualifié de lapidaire, le procureur a requis deux ans de prison ferme. Mais la défense s’est engouffrée dans les nombreuses failles du dossier :

 

  • absence de témoins lors de la saisie,

  • aucune perquisition au domicile du prévenu,

  • origine floue du numéro de téléphone lié à la prétendue commande,

  • et surtout une incohérence majeure : seuls 20 grammes auraient été extraits des trois kilogrammes supposés saisis pour être présentés au parquet.

 

 

Pointant du doigt des dérives connues dans la gestion des scellés, l’avocat de la défense a rappelé que « les gendarmes et les policiers ne sont pas des saints », plaidant la relaxe au bénéfice du doute.

 

 

Un verdict en demi-teinte

 

 

Au terme du délibéré, le tribunal a relaxé S. Kâ du chef d’offre ou de cession de chanvre indien, mais l’a toutefois déclaré coupable de rébellion, le condamnant à trois mois de prison ferme.

Autres articles
Mardi 3 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Pikine-Guédiawaye : un simple top vire au drame familial, une jeune mère condamnée

Pikine-Guédiawaye : un simple top vire au drame familial, une jeune mère condamnée - 03/02/2026

Bras de fer autour des chantiers de la Justice : l’État met Ellipse en demeure malgré un décaissement de 75 milliards

Bras de fer autour des chantiers de la Justice : l’État met Ellipse en demeure malgré un décaissement de 75 milliards - 03/02/2026

xAI-SpaceX : Quand l’intelligence artificielle monte en orbite

xAI-SpaceX : Quand l’intelligence artificielle monte en orbite - 03/02/2026

Cour d’appel de Versailles : Madiambal Diagne édifié sur son sort concernant son extradition

Cour d’appel de Versailles : Madiambal Diagne édifié sur son sort concernant son extradition - 03/02/2026

Fin d’audition de Doudou Wade à la SU: « Aucune charge retenue contre lui…. Il rentre libre » (avocat)

Fin d’audition de Doudou Wade à la SU: « Aucune charge retenue contre lui…. Il rentre libre » (avocat) - 02/02/2026

Crise à l'ARP: le SAMES et le SUTSAS annoncent une grève de 72 heures à partir de mercredi

Crise à l'ARP: le SAMES et le SUTSAS annoncent une grève de 72 heures à partir de mercredi - 02/02/2026

Dynamique unitaire de l’opposition : Après leur rencontre, le FDR et « La Nouvelle Responsabilité » promettent de faire bloc

Dynamique unitaire de l’opposition : Après leur rencontre, le FDR et « La Nouvelle Responsabilité » promettent de faire bloc - 02/02/2026

Double taxation : Le Fonds souverain du Sénégal pénalisé par un cadre fiscal obsolète

Double taxation : Le Fonds souverain du Sénégal pénalisé par un cadre fiscal obsolète - 02/02/2026

Tensions régionales : La Jordanie refuse d'être un « champ de bataille » entre l'Iran et ses adversaires

Tensions régionales : La Jordanie refuse d'être un « champ de bataille » entre l'Iran et ses adversaires - 02/02/2026

Thiès- 25e édition de la Semaine nationale de l’Ecole de Base:

Thiès- 25e édition de la Semaine nationale de l’Ecole de Base: " renforcer notre détermination à bâtir une école qui forme des citoyens compétents, intégres...( Guirassy) - 02/02/2026

Affaire Epstein : des pièces de la

Affaire Epstein : des pièces de la "Kiswah" de la Kaaba auraient été envoyées à sa résidence en 2017 ( Middle East Eye) - 02/02/2026

Guédiawaye : loyers captés, comptes vidés et famille déchirée autour de l’immeuble … Après la mort de l’oncle, la nièce face au juge pour abus de confiance

Guédiawaye : loyers captés, comptes vidés et famille déchirée autour de l’immeuble … Après la mort de l’oncle, la nièce face au juge pour abus de confiance - 02/02/2026

Mbour : Un Asp vend la moto d’un centre de santé pour sauver son épouse et risque deux ans ferme

Mbour : Un Asp vend la moto d’un centre de santé pour sauver son épouse et risque deux ans ferme - 02/02/2026

Santé - Hôpital Ahmadou Sakhir Ndièguène :

Santé - Hôpital Ahmadou Sakhir Ndièguène : "L'urgence vitale ignorée au cœur de la ville de Thiès" (Me Habib Vitin) - 02/02/2026

Diplomatie : le Président Diomaye attendu à Brazzaville ce lundi

Diplomatie : le Président Diomaye attendu à Brazzaville ce lundi - 02/02/2026

“Prépare-toi, Noah!”: Trump menace l’animateur des Grammy Awards de poursuites

“Prépare-toi, Noah!”: Trump menace l’animateur des Grammy Awards de poursuites - 02/02/2026

Présidentielle au Costa Rica: la candidate de droite Laura Fernandez élue dès le premier tour

Présidentielle au Costa Rica: la candidate de droite Laura Fernandez élue dès le premier tour - 02/02/2026

Attaque de Niamey : l’État islamique affiche son exploit en vidéo, Tiani cherche d’autres coupables

Attaque de Niamey : l’État islamique affiche son exploit en vidéo, Tiani cherche d’autres coupables - 02/02/2026

HOMMAGE À NOS DIAMBARS : DE NOUVEAU, CHAMPIONS D ‘AFRIQUE ! ( Par Mame Abdoulaye TOUNKARA )

HOMMAGE À NOS DIAMBARS : DE NOUVEAU, CHAMPIONS D ‘AFRIQUE ! ( Par Mame Abdoulaye TOUNKARA ) - 02/02/2026

BABA GARAGE – AFSAD et sa présidence Fatou Dièye lancent un programme dé reboisement d’arbres fruitiers pour répondre aux défis environnementaux

BABA GARAGE – AFSAD et sa présidence Fatou Dièye lancent un programme dé reboisement d’arbres fruitiers pour répondre aux défis environnementaux - 02/02/2026

Ziarra de Doumga Ouro Alpha : Prières formulées et soutien manifesté pour Farba Ngom

Ziarra de Doumga Ouro Alpha : Prières formulées et soutien manifesté pour Farba Ngom - 02/02/2026

« Il faut une justice qui ne soit ni partiale, ni partielle, ni vengeresse » (Me Sidiki Kaba)

« Il faut une justice qui ne soit ni partiale, ni partielle, ni vengeresse » (Me Sidiki Kaba) - 02/02/2026

Oumra: 1800 agences de la Omra suspendues par l’arabie Saoudite pour « manquements graves »

Oumra: 1800 agences de la Omra suspendues par l’arabie Saoudite pour « manquements graves » - 01/02/2026

Trafic de drogue : 872 kg de chanvre indien d’une contrevaleur de 60 millions FCFA, saisis dans les îles du Saloum

Trafic de drogue : 872 kg de chanvre indien d’une contrevaleur de 60 millions FCFA, saisis dans les îles du Saloum - 01/02/2026

Poursuites judiciaires contre Doudou Wade: 13 anciens présidents de Groupe Parlementaire et une en exercice soutiennent leur collègue

Poursuites judiciaires contre Doudou Wade: 13 anciens présidents de Groupe Parlementaire et une en exercice soutiennent leur collègue - 01/02/2026

51ème édition ziarra annuelle de Saré Mamady (Kolda) : Perte des valeurs éducatives, dérives dans les réseaux sociaux, dialogue islamo-chrétien au menu…

51ème édition ziarra annuelle de Saré Mamady (Kolda) : Perte des valeurs éducatives, dérives dans les réseaux sociaux, dialogue islamo-chrétien au menu… - 01/02/2026

Commune de Keur Moussa: Mise en service de l'électricité des villages de kathialick et Kessokhat

Commune de Keur Moussa: Mise en service de l'électricité des villages de kathialick et Kessokhat - 01/02/2026

Vers les JOJ 2026 : la Chine renforce sa coopération avec le Sénégal à travers le tennis de table

Vers les JOJ 2026 : la Chine renforce sa coopération avec le Sénégal à travers le tennis de table - 01/02/2026

“La colline s’est écroulée”: près de 200 morts lors d’un éboulement sur un site minier en RDC

“La colline s’est écroulée”: près de 200 morts lors d’un éboulement sur un site minier en RDC - 31/01/2026

Éducation : Le calendrier officiel des examens et concours est en cours de finalisation (Ministère de l'éducation)

Éducation : Le calendrier officiel des examens et concours est en cours de finalisation (Ministère de l'éducation) - 31/01/2026

RSS Syndication