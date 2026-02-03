Réforme du paiement des bourses : les étudiants dénoncent une suppression « brutale » des rappels

La Fédération nationale des étudiants du Sénégal (FNES) a exprimé sa vive opposition à la tentative de réforme du système de paiement des bourses, à l’issue d’un atelier national convoqué, hier lundi 2 février 2026 par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI).

Selon le communiqué rendu public hier soir, cette rencontre visait la préparation d’une nouvelle politique de bourses d’études et la révision du décret n°2014-963 du 12 août 2014, prévue pour les 2 et 3 février 2026. Toutefois, les représentants des étudiants affirment avoir constaté que l’esprit de cette réforme tendrait à réduire de manière brutale les acquis des étudiants.

Les étudiants dénoncent notamment la décision de supprimer les rappels de bourses, qu’ils qualifient de « permanente, unilatérale et sans concertation ». Ils estiment que cette mesure repose sur un « principe fallacieux de non-rétroactivité » et porte atteinte à l’équité sociale ainsi qu’à la dignité de l’étudiant.

Dans leur déclaration, les membres de la FNES jugent cette décision « malvenue, illégale et brutale », soulignant qu’elle pénalise des milliers d’étudiants déjà confrontés à des conditions de vie et d’études difficiles.

Face à cette situation, l’ensemble des représentants des étudiants, réunis au sein de la Fédération nationale, appelle les autorités à revenir à de meilleurs sentiments en rétablissant immédiatement le droit aux rappels de bourses pour les étudiants concernés.

Le communiqué précise également que les délégués étudiants ont quitté l’atelier, dénonçant ce qu’ils décrivent comme un « mutisme total » des autorités, incapables, selon eux, d’apporter des réponses claires aux préoccupations soulevées.

La FNES avertit enfin qu’elle n’exclut pas de poser des actes coordonnés au niveau national dans les jours à venir, afin de rétablir les étudiants « dans leur droit le plus absolu ».