Cour d’appel de Versailles : Madiambal Diagne édifié sur son sort concernant son extradition

La Cour d’appel de Versailles reprend aujourd’hui, 3 février 2026, l’examen du dossier de Madiambal Diagne, après un renvoi qui avait mis la procédure en pause. Le patron de « Avenir Communication » se retrouve donc aujourd’hui au cœur d’une délibération sur sa demande d’extradition. Les magistrats français devront désormais trancher, une décision qui sera déterminante pour la suite de l'affaire...
