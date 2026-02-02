Affaire Epstein : des pièces de la "Kiswah" de la Kaaba auraient été envoyées à sa résidence en 2017 ( Middle East Eye)

De nouveaux éléments relayés par le média Britannique, Middle East Eye relancent les interrogations autour du réseau et des relations internationales de Jeffrey Epstein, financier américain condamné pour crimes sexuels et décédé en 2019. Selon des courriels consultés par le média, trois pièces de la "Kiswah", le tissu noir brodé d’or recouvrant la Kaaba à La Mecque, auraient été expédiées à la résidence d’Epstein en Floride en mars 2017.



La correspondance, datée de février et mars 2017, évoque l’implication d’une femme d’affaires émiratie, Aziza al-Ahmadi, travaillant avec un certain Abdullah al-Maari, dans l’organisation logistique de cet envoi depuis l’Arabie saoudite. Les échanges mentionnent le transport aérien, les factures ainsi que les procédures douanières, l’acheminement s’étant fait par fret via une compagnie aérienne internationale.



Toujours selon Middle East Eye, la cargaison serait arrivée au domicile de Jeffrey Epstein plusieurs années après qu’il a purgé une peine de prison et alors qu’il était déjà enregistré comme délinquant sexuel. Dans l’un des courriels, Aziza al-Ahmadi insiste sur la portée religieuse exceptionnelle de la Kiswah, rappelant que ce tissu sacré a été touché par des millions de fidèles musulmans de différentes confessions.



Toutefois, le média précise que les documents consultés n’expliquent ni les circonstances exactes dans lesquelles Epstein aurait été mis en contact avec ces intermédiaires, ni les raisons pour lesquelles ces pièces lui auraient été envoyées. À ce stade, aucune autorité religieuse ou institution officielle saoudienne n’est mentionnée comme ayant validé ou encadré cette transaction.



La révélation suscite une vive émotion, notamment en raison du caractère hautement sacré de la "Kiswah" dans l’islam, dont la distribution est habituellement strictement réglementée. Elle alimente également les zones d’ombre persistantes entourant les relations internationales et les soutiens dont aurait bénéficié Jeffrey Epstein au-delà des cercles occidentaux.

