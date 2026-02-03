Nigeria: l'ancien ministre de la justice poursuivi pour "terrorisme"


Nigeria: l'ancien ministre de la justice poursuivi pour "terrorisme"
L'ancien ministre nigérian de la justice, Abubakar Malami, est poursuivi devant la justice pour "terrorisme", "financement du terrorisme" et "détention illégale d'armes", des chefs d'inculpation qui s'ajoutent à celui de blanchiment d'argent pour lequel il attend déjà son jugement.

Le Département des Services de l'État (DSS), le renseignement intérieur nigérian, a présenté M. Malami et son fils Abdulaziz Malami devant la Haute Cour de Justice d'Abuja mardi.

Abubakar Malami, qui fut ministre de la Justice entre novembre 2015 et mai 2023, son épouse et leur fils, sont accusés depuis décembre de blanchiment d'argent pour un montant de 8,7 milliards de nairas (environ six millions de dollars).

Ils avaient plaidé non coupables et avaient été placés en détention provisoire, mais début janvier, la justice nigériane avait autorisé leur mise en liberté sous caution.

M. Malami avait été arrêté dans la foulée par le DSS, à sa sortie du centre correctionnel de Kuje, près de la capitale.

Le DSS accuse l'ancien ministre d'avoir en 2022 "sciemment encouragé le financement du terrorisme en refusant de poursuivre les financiers du terrorisme dont les dossiers ont été transmis à votre bureau en tant que procureur général".

Il accuse également le père et le fils de "s'être livrés à des activités préparatoires à la commission d'actes terroristes" et de "détention illégales d'armes" après qu'un pistolet Sturm Magnum et des munitions ont été retrouvés à leur domicile de Birnin Kebbi, la capitale de l'Etat de Kebbi dans le nord-est du pays.

Ils ont plaidé non coupables, selon des médias locaux présents sur place.

Leur procès a été fixé au 20 février et la libération sous caution leur a été refusée.

M. Malami fut le ministre de la Justice de l'ancien président Muhammadu Buhari, jusqu'à l'élection en mai 2023 de l'actuel chef de l'Etat Bola Ahmed Tinubu.

Depuis l'arrivée au pouvoir de M. Tinubu, plusieurs autres hauts personnages de l'Etat de la présidence Buhari sont poursuivis pour des accusations de "crimes financiers", dont l'ancien gouverneur de la banque centrale, Godwin Emefiele, et l'ancien ministre du Travail, Chris Ngige.
Autres articles
Mardi 3 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
« DP World Dakar a investi 300 millions FCFA dans la lutte contre le cancer au Sénégal » (Fatima Guenoune, LISCA)

« DP World Dakar a investi 300 millions FCFA dans la lutte contre le cancer au Sénégal » (Fatima Guenoune, LISCA) - 03/02/2026

DP World présente son rapport socio-économique à Dakar: « Le cap des 10 millions de conteneurs, franchi… » ( Clarence Rodrigues, Directeur Général )

DP World présente son rapport socio-économique à Dakar: « Le cap des 10 millions de conteneurs, franchi… » ( Clarence Rodrigues, Directeur Général ) - 03/02/2026

Transport urbain à Dakar : Cohabitation entre Transports en Commun et Jakartamen

Transport urbain à Dakar : Cohabitation entre Transports en Commun et Jakartamen - 03/02/2026

Centenaire de la naissance de l’ancien Président Abdoulaye Wade- proposition pour la proclamation du mois de mai 2026 : Mois Abdoulaye Wade

Centenaire de la naissance de l’ancien Président Abdoulaye Wade- proposition pour la proclamation du mois de mai 2026 : Mois Abdoulaye Wade - 03/02/2026

Calendrier électoral en suspens : Le FDR accuse le pouvoir de « saborder » les élections locales

Calendrier électoral en suspens : Le FDR accuse le pouvoir de « saborder » les élections locales - 03/02/2026

Ousmane Sonko chambre le régime précédent : « On ne construit pas un pays dans la démagogie budgétaire »

Ousmane Sonko chambre le régime précédent : « On ne construit pas un pays dans la démagogie budgétaire » - 03/02/2026

Ousmane Sonko en visite de travail à l’ENP : « La modernisation de la police n’est pas un luxe, mais un gage d’efficacité opérationnelle »

Ousmane Sonko en visite de travail à l’ENP : « La modernisation de la police n’est pas un luxe, mais un gage d’efficacité opérationnelle » - 03/02/2026

Police nationale : Le Premier ministre Ousmane Sonko annonce un budget historique de 150,8 milliards FCFA

Police nationale : Le Premier ministre Ousmane Sonko annonce un budget historique de 150,8 milliards FCFA - 03/02/2026

Réforme du paiement des bourses : les étudiants dénoncent une suppression « brutale » des rappels

Réforme du paiement des bourses : les étudiants dénoncent une suppression « brutale » des rappels - 03/02/2026

Pikine-Guédiawaye : un simple top vire au drame familial, une jeune mère condamnée

Pikine-Guédiawaye : un simple top vire au drame familial, une jeune mère condamnée - 03/02/2026

Guédiawaye : le procès qui sent le soufre, quand un présumé trafic de chanvre fait vaciller l’enquête

Guédiawaye : le procès qui sent le soufre, quand un présumé trafic de chanvre fait vaciller l’enquête - 03/02/2026

Bras de fer autour des chantiers de la Justice : l’État met Ellipse en demeure malgré un décaissement de 75 milliards

Bras de fer autour des chantiers de la Justice : l’État met Ellipse en demeure malgré un décaissement de 75 milliards - 03/02/2026

xAI-SpaceX : Quand l’intelligence artificielle monte en orbite

xAI-SpaceX : Quand l’intelligence artificielle monte en orbite - 03/02/2026

Cour d’appel de Versailles : Madiambal Diagne édifié sur son sort concernant son extradition

Cour d’appel de Versailles : Madiambal Diagne édifié sur son sort concernant son extradition - 03/02/2026

Fin d’audition de Doudou Wade à la SU: « Aucune charge retenue contre lui…. Il rentre libre » (avocat)

Fin d’audition de Doudou Wade à la SU: « Aucune charge retenue contre lui…. Il rentre libre » (avocat) - 02/02/2026

Crise à l'ARP: le SAMES et le SUTSAS annoncent une grève de 72 heures à partir de mercredi

Crise à l'ARP: le SAMES et le SUTSAS annoncent une grève de 72 heures à partir de mercredi - 02/02/2026

Dynamique unitaire de l’opposition : Après leur rencontre, le FDR et « La Nouvelle Responsabilité » promettent de faire bloc

Dynamique unitaire de l’opposition : Après leur rencontre, le FDR et « La Nouvelle Responsabilité » promettent de faire bloc - 02/02/2026

Double taxation : Le Fonds souverain du Sénégal pénalisé par un cadre fiscal obsolète

Double taxation : Le Fonds souverain du Sénégal pénalisé par un cadre fiscal obsolète - 02/02/2026

Tensions régionales : La Jordanie refuse d'être un « champ de bataille » entre l'Iran et ses adversaires

Tensions régionales : La Jordanie refuse d'être un « champ de bataille » entre l'Iran et ses adversaires - 02/02/2026

Thiès- 25e édition de la Semaine nationale de l’Ecole de Base:

Thiès- 25e édition de la Semaine nationale de l’Ecole de Base: " renforcer notre détermination à bâtir une école qui forme des citoyens compétents, intégres...( Guirassy) - 02/02/2026

Affaire Epstein : des pièces de la

Affaire Epstein : des pièces de la "Kiswah" de la Kaaba auraient été envoyées à sa résidence en 2017 ( Middle East Eye) - 02/02/2026

Guédiawaye : loyers captés, comptes vidés et famille déchirée autour de l’immeuble … Après la mort de l’oncle, la nièce face au juge pour abus de confiance

Guédiawaye : loyers captés, comptes vidés et famille déchirée autour de l’immeuble … Après la mort de l’oncle, la nièce face au juge pour abus de confiance - 02/02/2026

Mbour : Un Asp vend la moto d’un centre de santé pour sauver son épouse et risque deux ans ferme

Mbour : Un Asp vend la moto d’un centre de santé pour sauver son épouse et risque deux ans ferme - 02/02/2026

Santé - Hôpital Ahmadou Sakhir Ndièguène :

Santé - Hôpital Ahmadou Sakhir Ndièguène : "L'urgence vitale ignorée au cœur de la ville de Thiès" (Me Habib Vitin) - 02/02/2026

Diplomatie : le Président Diomaye attendu à Brazzaville ce lundi

Diplomatie : le Président Diomaye attendu à Brazzaville ce lundi - 02/02/2026

“Prépare-toi, Noah!”: Trump menace l’animateur des Grammy Awards de poursuites

“Prépare-toi, Noah!”: Trump menace l’animateur des Grammy Awards de poursuites - 02/02/2026

Présidentielle au Costa Rica: la candidate de droite Laura Fernandez élue dès le premier tour

Présidentielle au Costa Rica: la candidate de droite Laura Fernandez élue dès le premier tour - 02/02/2026

Attaque de Niamey : l’État islamique affiche son exploit en vidéo, Tiani cherche d’autres coupables

Attaque de Niamey : l’État islamique affiche son exploit en vidéo, Tiani cherche d’autres coupables - 02/02/2026

HOMMAGE À NOS DIAMBARS : DE NOUVEAU, CHAMPIONS D ‘AFRIQUE ! ( Par Mame Abdoulaye TOUNKARA )

HOMMAGE À NOS DIAMBARS : DE NOUVEAU, CHAMPIONS D ‘AFRIQUE ! ( Par Mame Abdoulaye TOUNKARA ) - 02/02/2026

BABA GARAGE – AFSAD et sa présidence Fatou Dièye lancent un programme dé reboisement d’arbres fruitiers pour répondre aux défis environnementaux

BABA GARAGE – AFSAD et sa présidence Fatou Dièye lancent un programme dé reboisement d’arbres fruitiers pour répondre aux défis environnementaux - 02/02/2026

RSS Syndication