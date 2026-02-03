Bras de fer autour des chantiers de la Justice : l’État met Ellipse en demeure malgré un décaissement de 75 milliards


Bras de fer autour des chantiers de la Justice : l’État met Ellipse en demeure malgré un décaissement de 75 milliards

Le dossier des infrastructures de la Justice revient au premier plan avec un bras de fer ouvert entre l’État du Sénégal et la société Ellipse Projects. En cause : la poursuite des travaux de la Tranche 1 du vaste programme de modernisation du ministère de la Justice, pour lequel 75 milliards de FCFA ont déjà été décaissés. Selon L’Observateur, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a adressé une mise en demeure au Directeur général d’Ellipse Projects, Alex Alize, exigeant la reprise effective des chantiers.

 

Un programme stratégique à 250 milliards de FCFA

 

Le contrat liant l’État du Sénégal à Ellipse Projects porte sur la réalisation de 69 blocs de bâtiments judiciaires, ainsi que d’un hôpital à Ourossogui, pour un coût global estimé à 250 milliards de FCFA, payables en dix échéances. Le marché a fait l’objet de deux avenants, mais son exécution s’est heurtée à de sérieuses difficultés après l’arrivée du nouveau régime qui a procédé à un état des lieux des réalisations, entraînant le gel du paiement de certaines échéances, rapporte L’Observateur.

 

 

Malgré ces blocages, l’État affirme avoir déjà décaissé 75 milliards de FCFA au titre de la Tranche 1. Une situation jugée incompatible avec le faible niveau d’avancement observé sur plusieurs sites stratégiques.

 

Des chantiers à l’arrêt, l’État hausse le ton

 

Dans une correspondance datée du 15 décembre 2025, le ministre Déthié Fall pointe du doigt un retard notable, notamment au Camp pénal de Sébikotane et à la Maison d’arrêt et de correction de Fatick. Le ministre insiste également sur la nécessité d’une réalisation conforme au cahier des charges, condition sine qua non pour la poursuite du programme.

 

Quelques jours avant cette mise en demeure, Déthié Fall s’était rendu sur le terrain, à Ourossogui, pour constater l’état du chantier de l’hôpital lancé le 18 juin 2021. Un site aujourd’hui à l’arrêt, depuis l’avènement du nouveau régime. À l’issue de la visite, le ministre s’était voulu ferme mais prudent :

 

« Le chantier a été stoppé après une mise en demeure exigeant la poursuite des travaux suivant les normes établies. La réponse de l’entreprise est actuellement en cours de traitement au niveau du ministère de la Justice. À l’issue de cet examen, nous saurons quelle suite donner à cette affaire extrêmement sérieuse », avait-il déclaré, selon L’Observateur.

 

Ellipse réclame ses arriérés de paiement

 

De son côté, Ellipse Projects ne nie pas les retards, mais les impute directement aux arriérés de paiement. Assistée par Me Seydou Diagne, la société affirme être disposée à reprendre immédiatement les travaux, à condition que l’État honore ses engagements financiers.

« Les paiements réclamés ont été programmés dans les budgets 2024, 2025 et même 2026, mais ils n’ont pas été effectués », confient des sources proches de l’entreprise à L’Observateur.

