Centenaire de la naissance de l’ancien Président Abdoulaye Wade- proposition pour la proclamation du mois de mai 2026 : Mois Abdoulaye Wade

L’année 2026 marquera un moment exceptionnel dans l’histoire politique et intellectuelle du Sénégal : le centenaire de la naissance de l’ancien Président de la République, Abdoulaye Wade.

Un tel anniversaire ne saurait passer inaperçu dans une nation attachée à sa mémoire collective, à ses grandes figures et à la transmission de son histoire démocratique.

C’est pourquoi, par devoir d’hommage et par souci de transmission aux jeunes générations, je plaide respectueusement pour que le mois de mai 2026 soit décrété “Mois Abdoulaye Wade” par le Président de la République.

Abdoulaye Wade, un parcours hors du commun

Né en 1926, Abdoulaye Wade est l’une des figures majeures de l’histoire politique contemporaine du Sénégal et de l’Afrique. Son parcours est d’abord celui d’un homme de savoir, avant d’être celui d’un homme d’action.

Titulaire de plusieurs diplômes universitaires obtenus en France, docteur en droit et en sciences économiques, Maitre Abdoulaye Wade a mené une brillante carrière académique et professionnelle ; avocat de formation, il a également exercé comme professeur d’université pendant de nombreuses années, au Sénégal comme à l’étranger, contribuant à la formation intellectuelle de générations d’étudiants.

Sur le plan gouvernemental et institutionnel, le Président Abdoulaye Wade a été ministre d’État à plusieurs reprises, notamment d’avril 1991 à octobre 1992 auprès du Président Abdou Diouf et de 1995 à 1997 au sein du gouvernement dirigé par Habib Thiam, avant de fonder le Parti démocratique sénégalais (PDS), d’incarner durablement l’opposition et d’être élu Président de la République du Sénégal de 2000 à 2012.

Un homme de culture et de pensée

Abdoulaye Wade est également un homme de culture. Grand lecteur, intellectuel engagé, auteur de nombreux ouvrages, essais et tribunes, il a constamment nourri le débat public par la réflexion et l’écriture.

Il croit profondément au rôle de la culture dans la construction de la nation, à la valorisation de l’intelligence sénégalaise et africaine, et à la nécessité de former des citoyens éclairés, capables de comprendre le monde et d’y défendre dignement les intérêts de leur pays et de leur continent.

Un combat de toute une vie pour la démocratie

Le parcours politique d’Abdoulaye Wade

est celui d’un opposant de longue haleine. Pendant plus de quarante années, il incarne une opposition déterminée, parfois isolée, souvent éprouvante, mais toujours constante.

Il affronte la prison, les privations et l’adversité sans jamais renoncer à ses convictions profondes : le pluralisme politique, l’alternance démocratique, la liberté d’expression et le respect du suffrage universel.

L’histoire retiendra qu’en l’an 2000, après des décennies de lutte pacifique, Abdoulaye Wade conduit le Sénégal à sa première alternance démocratique, consolidant durablement l’image du Sénégal comme une démocratie stable et respectueuse des règles républicaines.

Un intellectuel africain et un défenseur du continent

Au-delà des frontières sénégalaises, Abdoulaye Wade s’est affirmé comme un intellectuel africain engagé et un défenseur de la dignité du continent.

Il n’a cessé de plaider pour une Afrique confiante en elle-même, valorisant ses ressources humaines et intellectuelles, et capable de parler d’une voix forte dans le concert des nations.

L’œuvre littéraire et intellectuelle d’Abdoulaye Wade

L’œuvre littéraire et intellectuelle du Président Wade constitue une part essentielle de son héritage. Homme de plume, il a laissé une production écrite dense, marquée par la réflexion économique, politique et stratégique, mais aussi par une vision profondément humaniste du développement.

Parmi ses principaux ouvrages, on peut notamment citer : « Un destin pour l’Afrique », « La doctrine économique du mouridisme », « Les mathématiques de l’analyse économique moderne », entre autres. Ces écrits témoignent d’une pensée rigoureuse, indépendante et profondément tournée vers l’avenir du continent africain.

Pourquoi décréter le mois de mai 2026 “Mois Abdoulaye Wade” ?

Décréter le mois de mai 2026 “Mois Abdoulaye Wade” ne relèvera ni d’un acte partisan ni d’une lecture sélective de l’histoire. Il s’agira d’un acte républicain mesuré, permettant un hommage national organisé et fédérateur.

Ce mois commémoratif pourrait être rythmé par : des colloques internationaux sur la vie et l’œuvre du Président Wade, la démocratie et l’alternance politique en Afrique, des conférences et débats citoyens, des exposés pédagogiques dans les écoles primaires, collèges et lycées, des rencontres universitaires consacrées à son œuvre intellectuelle, économique et politique, des expositions d’archives retraçant son parcours, ses combats et sa pensée.