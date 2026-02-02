Crise à l'ARP: le SAMES et le SUTSAS annoncent une grève de 72 heures à partir de mercredi

La tension monte à l’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP). Le bureau de la Jonction des luttes, regroupant la section SAMES et la sous-section SUTSAS de l’ARP, a annoncé la reprise d’un mouvement de grève de 72 heures, prévue du mercredi 04 au vendredi 06 février 2026 inclus.

Dans un communiqué de presse rendu public ce lundi 2 février , les organisations syndicales dénoncent le silence persistant de la Direction générale, malgré plusieurs interpellations et une volonté affichée d’instaurer un dialogue social. Selon elles, cette attitude constitue un refus clair d’écouter les travailleurs et de reconnaître leurs revendications, contribuant ainsi à la dégradation du climat social au sein de l’institution.

La Jonction des luttes estime que la Direction générale a fait le choix de l’« autoritarisme » au détriment d’une concertation loyale, assumant ainsi, selon les syndicats, l’entière responsabilité de la situation actuelle. Face à ce qu’ils qualifient de « stratégie d’usure », les travailleurs affirment ne plus vouloir subir des conditions de travail jugées dégradées.

Les syndicats réaffirment leur détermination à exercer pleinement leur droit de grève, qu’ils qualifient de fondamental. Ils préviennent qu’aucune pression administrative, menace ou tentative de division ne saurait entamer leur mobilisation.

Dans leur déclaration, les responsables syndicaux appellent l’ensemble des travailleurs à une mobilisation massive, au respect strict des mots d’ordre et à la vigilance face à toute manœuvre visant à affaiblir le mouvement. Ils soulignent que chaque jour de silence supplémentaire ne fera que renforcer la mobilisation et durcir la lutte.

Enfin conclut le document, le SAMES et le SUTSAS rappellent que, « seule la lutte libère », appelant à l’unité, à la discipline et à la persévérance pour l’obtention de leurs droits.