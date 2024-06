Sécurité intérieure et Coopération Gendarmerie-Police : Le Haut COMGEN a reçu le DGPN

Le général de Division Martin Faye et l'Inspecteur Général de police Mame Seydou Ndour ont eu une séance de travail ce mercredi 19 juin 2024. C’est le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire qui a reçu le tout nouveau Directeur Général de la Police nationale accompagné de son état-major.







Ayant la sécurité intérieure du pays, les deux officiers généraux ont lors de la lecture de leur premier ordre du jour annoncé la couleur de travail en parfaite collaboration avec les autres forces de défenses et de sécurité. Dans cette perspective, le Général Faye a reçu son homologue dans le cadre de la coopération entre les deux entités qui jouent un rôle crucial dans le dispositif sécuritaire du pays.







Après le piquet d'honneur, les deux autorités ont eu un entretien suivi d'une remise de cadeaux. Ainsi les deux officiers actent ce qu’ils avaient dit.