Sécurité alimentaire : « Il n’y a pas de famine au Sénégal, mais il y a 750.000 personnes à surveiller pour éviter…» (JP Senghor, SECNSA)

La famine n’existe pas au Sénégal, cependant 6 départements (Matam, Kanel, Podor et Ranérou au Nord, Goudiry et Tamba au Sud), restent à surveiller. En effet, selon le Secrétaire Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SECNSA), Jean Pierre Senghor, qui faisait face à la presse aujourd’hui, si on ne fait rien, c’est 6 Départements qui vont être en crise. « C’est pour cela que le plan d’urgence a été mis en place, a-t-il cependant précisé.



La situation pastorale mérite 5 milliards, la situation alimentaire 6 milliards c’est donc une cagnotte de 11 milliards à rassembler », dira t’il. « On n’attend pas » a-t-il martelé...