Sécurité : Les nouvelles orientations de Jean Baptiste Tine, Haut commandant de la gendarmerie nationale

La gendarmerie nationale s’est déployée ce matin au CICES à un double titre. D’abord, pour prendre en charge l’aspect sécuritaire de cette 28e édition de la foire internationale de Dakar ( FIDAK 2019) en assurant la sécurité des exposants et des visiteurs, mais ensuite pour vernir l’exposition de son mémorial relatant son histoire.



Cependant, la société sénégalaise, étant confrontée à une évolution démographique ainsi qu’à une forte urbanisation qui engendrent de profondes mutations sociales, il est donc nécessaire de faire recours à des initiatives pouvant contribuer à garantir la sécurité des populations de manière beaucoup plus directe et rapprochée. Il faut savoir donc que ces facteurs précédemment cités demandent une sécurité de taille qui pourrait répondre aux interpellations directes des populations. D’où le sens du thème de cette année de la gendarmerie : « les communautés de brigades et les brigades de proximité ». Il s’agira d’opérer une décentralisation et une optimisation des moyens par un rapprochement avec les élus et toutes les couches de la société. D’ailleurs dans ce sens, selon le haut commandant de la gendarmerie nationale, Jean Baptiste Tine dira : « qu’il sera objet de mettre en place une sécurité plus consensuelle et inclusive qui va demander l’implication de tous. Il faudra aller aussi au-delà de la proximité géographique en prenant ainsi les besoins exprimés de manière expresse par les populations ».



Ces mots du haut commandant sont perçus comme coïncidant à un contexte particulier où la sécurité des populations est quelque part confrontée à un besoin d’adaptation au contexte mouvant sous l’empreinte de la menace terroriste.