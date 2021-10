Sécurité Intérieure : L'Union européenne finance à hauteur de 300 millions le nouveau commissariat de Mbao.

La délégation de l'Union européenne au Sénégal a co-présidé avec le ministre de l'Intérieur du Sénégal la cérémonie d'inauguration du commissariat de police de Mbao. En effet, la commune de Mbao qui est devenue un véritable pôle de développement en raison de sa forte densité démographique, est souvent le lieu d'une série de violences inouïes.



Ainsi, c'est dans le cadre du programme SENSEC-UE, que le gouvernement du Sénégal en partenariat UE, veut renforcer la stabilité et la sécurité dans le pays afin de favoriser son émergence et de permettre à la population de jouir pleinement de ses droits civils, politiques, économiques et sociaux.



L'objectif principal du Commissariat pilote de Mbao entièrement financé à hauteur 300 millions de FCFA par l'Union européenne, est d'après Irène Mingasson, ambassadrice de l'UE au Sénégal, de renforcer le lien de confiance entre la population et les FSI. Cette nouvelle approche est possible en se basant d'une part sur une approche de police de proximité et d'autre part, en travaillant sur les aspects de gouvernance, de qualité des services et le respect des individus.



Des formations sur l'accueil du public et la prise en compte des besoins spécifiques des victimes ont eu lieu afin de "renforcer les capacités des agents et des cadres de la police en la matière, en mettant l'accent sur la nécessité du dialogue et du respect de la personne, avec une approche renforcée au sujet des personnes vulnérables", a soutenu l'ambassadrice de l'Union européenne.