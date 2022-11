Secteur primaire : l’intersyndicale des travailleurs décrète encore 72h de grève générale

Suite au blocage des négociations déjà entamées avec les autorités gouvernementales, l’intersyndicale des travailleurs du secteur primaire a décidé de décréter une grève générale de 72h à compter de ce mercredi 02 novembre 2022 sur l'étendue du territoire afin de pousser le gouvernement à plus de considération et de respect de ses engagements.

En conférence de presse, cet après-midi au siège de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, l’organisation syndicale des travailleurs du secteur primaire dans le but d’apporter des éclaircissements sur le processus des négociations, est largement revenu sur les causes qui ont conduit au blocage des négociations. « Le vendredi 21 octobre nous avons tenu une rencontre les autorités. À cette rencontre l’État est venu avec une proposition de réduction de 50% sur la prime initiale prétextant un contexte de tensions budgétaires et de difficultés de trésorerie. Nous avons refusé cette proposition qui met en cause les principes du droit acquis et nous leur avions proposé un pourcentage de 75%. Finalement nous avons quitté la table de négociations sans accord ». En effet, face à cette situation à laquelle sont confrontés les travailleurs du secteur primaire, l’organisation syndicale dudit secteur a dénoncé le non-respect des engagements de l’État...