Secteur primaire : Les travailleurs réclament davantage d’engagement de l’État

L’intersyndicale des travailleurs des ministères de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Élevage a célébré ce samedi à la CNTS de Keur Madia (Colobane) la Fête internationale des travailleurs, initialement prévue le 1er mai de chaque année. Placée sous le thème « Agenda National de Transformation Sénégal 2050 : rôle et place du secteur primaire », cette rencontre a été l’occasion pour les syndicats et les autorités d’échanger sur les défis du secteur.



Mor Diouf, coordonnateur de l’Intersyndicat du secteur primaire, a insisté sur l’urgence de régler la question des contractuels : « Le gouvernement a pris en charge d’autres revendications via le Pacte de stabilité sociale, mais le renouvellement des contrats reste en suspens. Ces travailleurs ont consacré leur jeunesse au secteur ; leur redonner dignité passe par un programme de reversement », a-t-il déclaré. Il a également salué les initiatives du secteur, comme la mutuelle de santé et l’assurance retraite, tout en appelant à un soutien accru de l’État.



Le coordonnateur de l’Intersyndicat du secteur primaire a réaffirmé son soutien au Pacte de stabilité sociale, tout en rappelant que « l’État doit tenir ses engagements, surtout ceux liés au secteur primaire ». Il a souligné le rôle clé de ce secteur dans la souveraineté alimentaire, citant le Premier ministre : « S’il devait arbitrer entre une dépense du secteur primaire et une autre, il choisirait le primaire ».



Pape Ndiambé Sène, DAGE (Directeur de l'Administration Générale et de l'Équipement), représentant la ministre de la Pêche, Fatou Diouf, a quant à lui transmis un message de soutien : « Mme la Ministre salue votre engagement et votre thème pertinent, qui rappelle que le secteur primaire est la matrice de notre souveraineté alimentaire ». Il a évoqué les avancées comme la mutuelle de santé et la régularisation des primes, tout en promettant un suivi rigoureux des revendications. Pape Ndiambé Sène a aussi défendu le Pacte de stabilité sociale, qualifié d’« avancée majeure », et insisté sur la relation partenariale avec les syndicats.



Cette célébration a ainsi mis en lumière les attentes des travailleurs, entre reconnaissance de leur contribution et exigence d’actions concrètes pour l’avenir du secteur primaire.