Secteur minier / Validation de la SNDCL : « Le succès escompté de la mise en œuvre de cette stratégie demeure fortement tributaire de la mobilisation et de l’engagement de toutes les parties. » (Omar Sarr, MMG)

Les acteurs du secteur minier se sont réunis ce 7 octobre à la sphère ministérielle OTD de Diamniadio, pour la validation de la Stratégie de Développement du Contenu Local (SNDCL) dans le secteur minier.



Selon le Ministre des Mines et de la Géologie, Omar Sarr, qui a présidé la cérémonie d’ouverture de cet Atelier, « les institutions communautaires considèrent l’approvisionnement local dans le secteur comme un moyen d'accroître les retombées de l’exploitation minière sur le plan socio-économique, surtout en matière de de création d’emplois et d’entreprises… »



Ainsi, dans le but de renforcer les capacités productives nationales, de créer des liens pertinents avec d’autres secteurs de l’économie et de promouvoir une croissance inclusive et équitable dans le cadre de l’exploitation minière, le MMG s’est engagé dans l’élaboration d’une SNDCL afin de doter le pays d’un document de référence susceptible d’encadrer « la participation nationale » dans la réalisation des projets extractifs.



Ainsi, selon toujours le Ministre Oumar Sarr, « le succès escompté de la mise en œuvre de cette SNDCL demeure fortement tributaire de la mobilisation et de l’engagement de toutes les parties prenantes du secteur ainsi que l’ensemble des partenaires institutionnels techniques et financiers… À ce titre, j’exhorte tous les participants, physiques comme virtuels et plus particulièrement, les sociétés minières et les fournisseurs locaux, à s'approprier cette SNDCL et à apporter leur contribution pour l’atteinte des résultats attendus en faveur de notre économie nationale, de nos opérateurs et de nos communautés impactées… », a-t-il ajouté lors de cet atelier de validation qui s’est aussi fait en visioconférence.