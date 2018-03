Séance d’explication et d’information autour des réalisations du Président de la République : « Ce que nous avons fait, personne ne l’a fait ! » Souleymane Jules Diop (Ministre)

Le Ministre Mbagnick Ndiaye a réuni dans sa commune de Ngoyokhène, deux autres ministres de la République, en l'occurrence M. Souleymane Jules Diop, Ministre délégué en charge du PUDC et M. Matar BA, ministre des Sports, de la préfète du département de Fatick, des députés, des hauts conseillers et de presque tous les maires du département de Fatick, du DG de l’AIBD, pour une journée d’explication et d’informations autour des réalisations du PUDC et des autres programmes phares du président de la République, M. Macky Sall.





C’est dans une salle comble que le conférencier, le Ministre délégué en charge du PUDC, a vanté les nombreuses réalisations du gouvernement dirigé par Mahammed B. A. Dionne, dans le pays en général et à Fatick en particulier. « Lii fii ame meussou fii ame », a-t-il martelé plusieurs fois. À sa suite, des maires se sont prononcés sur le PUDC et les projets et programmes en cours, mais n’ont pas manqué aussi de faire des recommandations et de poser des doléances sur la table du gouvernement.