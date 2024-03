Scrutin présidentiel du 24 mars 2024 : Abdou Karim Sall prédit une victoire de Amadou Bâ au 1er tour avec 52,5 %

La campagne électorale est ouverte à Mbao avec Abdou Karim Sall, directeur général de l’Artp. Après la caravane réussie du 2ème jour de la campagne, suivie de la visite de proximité à travers les rues et ruelles du quartier traditionnel de Grand Mbao, le maire de Mbao et ses inconditionnels sont déjà dans la période active de propagande électorale.







En ce 5e jour de campagne électorale pour la présidentielle du 24 mars prochain, la caravane marron beige de BBY Mbao est allée à la rencontre des populations de cette partie de la commune. Abdou Karim Sall était avec ses troupes dans les coins et recoins de la localité pour solliciter le suffrage des sénégalais acquis à la cause de Amadou Bâ et de toute la coalition.







« On va vers une élection présidentielle, et vous le savez, un scrutin du genre n’est pas un jeu d’enfant. C’est l’avenir de toute une nation qui est en jeu », insiste AKS qui prédit la victoire de son candidat qu’il compte soutenir à Mbao. « Nous aurons une victoire dès le 1er tour avec 54%, 53 ou même 52,5% »