Scandale à l’ARP : Deux mois sans salaire, le SAMES explose de colère contre l’État et la direction

Le Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-Dentistes du Sénégal (SAMES) hausse le ton face à ce qu’il qualifie de « faute grave de gouvernance ». Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, le Bureau Exécutif National du syndicat exprime sa solidarité totale avec les travailleurs de l’Agence Sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP), privés de salaire depuis deux mois. Une situation que le SAMES juge « intolérable, injustifiable et attentatoire à la dignité des travailleurs », pointant du doigt l’État et la direction de l’ARP, accusés de laxisme et de dérive politique dans la gestion d’une institution censée garantir la sécurité pharmaceutique du pays.







Le SAMES exige le paiement immédiat et intégral des arriérés, la sécurisation durable de la chaîne de rémunération et un recentrage technique et dépolitisé de la gouvernance de l’ARP. Le syndicat met en garde : sans réponse rapide, il envisage de recourir à tous les moyens d’action syndicale légaux, promettant une mobilisation générale. Pour le SAMES, « un salaire retardé est un droit violé », et après deux mois de silence, le scandale prend des allures de bombe sociale dans le secteur de la santé publique.

