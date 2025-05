Saraya : Un professeur d’anglais perd la vie dans un accident de la circulation

C’est par un communiqué de presse que l’Inspection d’Académie de Kédougou a annoncé la mort d’un professeur dans un accident de la circulation survenu le 25 mai 2025 à Saraya. Il s’agit de M. Amédé Agolo Nyafouna, professeur d’anglais au lycée de Saraya. À cet effet, le ministre de l’Education nationale, Moustapha Mamba Guirassy présente ses condoléances et appelle à une vigilance accrue sur les routes.



« C’est avec une profonde tristesse que la communauté éducative a appris le décès de Monsieur Amédé Agolo Nyafouna, professeur d’anglais au lycée de Saraya. Ce drame est survenu le 25 mai 2025, à la suite d’un accident de moto sur la route de Saraya.

Transporté en urgence à l’hôpital Amath Dansokho de Kédougou, le professeur Nyafouna a malheureusement succombé à ses blessures, malgré les efforts déployés par le personnel médical.

La disparition soudaine de cet enseignant engagé reconnu pour son professionnalisme, son sens du devoir et sa disponibilité constitue une perte immense pour sa famille, son établissement, ses collègues, ses élèves et l’ensemble de la communauté éducative de Saraya.

En ces circonstances particulièrement douloureuses, le Ministre de l’Education nationale, Monsieur Moustapha Mamba Guirassy, adresse ses condoléances les plus émues à la famille du défunt, à ses collègues, à ses élèves ainsi qu’à toute la communauté éducative de Saraya, de l’Académie de Kédougou, et à ses proches de Ziguinchor, sa région d’origine. Il leur exprime sa profonde compassion et réaffirme le plein soutien du Ministère dans cette épreuve difficile.

Les accidents de la route causent de nombreux drames. À cet effet, le Ministre appelle une fois de plus, à une vigilance accrue sur les routes et rappelle que la sécurité routière est l’affaire de tous », lit-on.