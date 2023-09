Saraya / Équipement de la grande mosquée de Khossanto : le DG de DDD, Ousmane Sylla, offre 100 m2 de tapis.

Le directeur général de Dakar Dem Dikk, Ousmane Sylla, par ailleurs maire de la commune de Kédougou, vient d'équiper la grande mosquée de Khossanto avec 100 mètres carrés de tapis.

Cette dotation est estimée à plusieurs centaines de millions pour soutenir la communauté. Une forte délégation a été conduite par le directeur de cabinet du maire, Ousmane Sylla et conseiller technique du DG, M. Mamadou Diallo, accompagné de notables, a été chaleureusement accueillie par le maire de Khossanto, haut conseiller des collectivités territoriales du département de Saraya, M. Mamady Cissokho et ses collaborateurs, ce vendredi 1er septembre 2023 à Khossanto.



Le maire de la commune , M. Mamady Cissokho a félicité et remercié son collègue et directeur général de Dakar Dem Dikk, Ousmane Sylla qui, selon lui, « attache une importance capitale aux populations du département de Saraya, en particulier celles de Khossanto. » Il a rappelé ses actes positifs déjà posés pour la mosquée de Diakhaba, la distribution de sucre dans les communes du département de Saraya pendant le mois de ramadan, la nomination de 03 personnes du département à la direction générale de Dakar Dem Dikk et enfin l'équipement de la mosquée de Khossanto, suite à la demande d'un citoyen de la commune. L'édile de la commune, M. Cissokho a exprimé toute sa gratitude à l'endroit du DG Ousmane Sylla.



Le directeur de cabinet du maire, par ailleurs conseiller technique à la direction générale de DDD Mamadou Diallo, affirme que le directeur général de DDD Ousmane Sylla a une envergure nationale, c'est pourquoi il est disponible et prêt à répondre partout où il sera sollicité. Il rassure que des actions de ce genre seront pérennisées dans le Sénégal, particulièrement dans la région de Kédougou, a-t-il soutenu...