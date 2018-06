Santé maternelle et néonatale : Abdoulaye Diouf Sarr a réceptionné 33 appareils d’échographie

Dans le cadre de l’appui au plan d’urgence de la santé maternelle et néonatale, Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l’Action sociale a réceptionné hier mardi, 33 appareils d’échographie de la Banque Mondiale. Ce lot qui vient renforcer le plateau technique est destiné aux régions de Kédougou, Kaffrine, Kolda, Sédhiou, Tambacounda et Ziguinchor, couvrant ainsi 26 districts sanitaires.

Ces acquisitions qui répondent à un besoin exprimé et ressenti, ont été identifiées comme une mesure urgente pour améliorer l’offre de soins de santé de qualité, élément fondamental dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. 300 millions de FCfa, le montant de cet appui.