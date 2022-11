Santé et collectivités territoriales : La méga-coalition And Guesseum passe à un 5e plan d’action

Après une évaluation de son quatrième plan d’action sur les revendications liées à l’harmonisation des augmentations de salaire à tous les travailleurs sans aucune discrimination et la prise en charge correcte des foyers de tension à Matam, Talibou Dabo et EPS de Mbour (Polymed), la méga coalition And Gueusseum-Intersyndicale des agents des collectivités territoriales juge nécessaire de passer à la vitesse supérieure.

En effet, n’ayant pas obtenu de réaction du ministre en charge des Collectivités territoriales qui, selon elle, frise le manque de considération envers les travailleurs, la méga coalition a décidé de poursuivre la lutte en déclinant un cinquième plan d’action en attendant que le gouvernement pose plus d’actes allant dans le sens du réglement des problèmes des agents des collectivités territoriales.

Pour ce cinquième plan d’action, pour une modulation d’activités synergiques et complémentaires de lutte, la méga coalition vise une approche stratégique qui prend en compte plusieurs éléments du contexte. Il faudra maintenir le mot d’ordre de grève générale de 96 heures dans les collectivités territoriales le mardi 15, le mercredi 16, le jeudi 17 et le vendredi 18 novembre 2022 avec grève de 48 heures (jeudi et vendredi) avec respect des urgences et du service minimum. La rétention des informations sanitaires et sociales va se poursuivre selon la méga coalition.

Une marche nationale le mercredi 23 se tiendra au niveau de toutes les capitales régionales avant de faire l’évaluation le 26 novembre prochain.