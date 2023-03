Santé-Social : Lion's Club International offre une semaine d’intervention neurochirurgicale gratuite aux enfants atteints d’hydrocéphalie

Dans le but de de venir en aide aux enfants qui n’ont pas accès aux soins à cause de leur manque de moyens, l’association Théo tour Rennes en collaboration avec le Lion's Clubs International et l’association Sud Fann, a démarré une semaine d’intervention neurochirurgicale gratuite pour les enfants atteints spécialement d’hydrocéphalie, mais aussi d’autres malformations.



À l’origine, il s’agit d’un excès de liquide céphalo-rachidien présent dans le cerveau. L’hydrocéphalie est une pathologie neurologique, impressionnante chez le nourrisson car elle entraine une augmentation du volume du crâne. Cependant, l’hydrocéphalie est une maladie pouvant survenir à tout âge et à l’origine d’une symptomatologie diverse.



En effet, de manière physiologique, les os du crâne du nourrisson n'étant pas encore soudés comme chez l’adulte. Si le volume de liquide céphalo-rachidien présent dans le cerveau augmente, la pression intra-cranienne augmente, alors le périmètre crânien par conséquent augmente aussi. C’est ce que les spécialistes appellent scientifiquement la macrocéphalie ou macrocrânie.

Parmi les manifestations de cette maladie, des signes d’hypertension intra-cranienne peuvent être présents. C’est des troubles oculomoteurs typiques qui affectent le regard d'où parfois une baisse de vision par atrophie optique, une hypotonie ou

une irritabilité. Par la suite, un retard de développement psycho-moteur peut apparaître...