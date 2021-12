Santé : Le collectif de traitement des épidémies tire la sonnette d'alarme et interpelle l'État.

Le collectif de traitement des épidémies de la Santé ne sont pas contents des autorités étatiques. Ils sont très remontés contre la non respect des accords signés. Et ils ont tenu une conférence de presse, aujourd'hui, dans les locaux du FRAPP pour dénoncer cette attitude.



Évoquant leurs revendications,le coordonnateur du collectif, Elimane Fall indique qu'ils réclament plusieurs mois sans payements. En présence des membres du "FRAPP" ces derniers tirent la sonnette d'alarme et interpellent l'État sur leurs situations, qu'elles jugent insupportables.