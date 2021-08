Santé : Le Dr Isseu Tall Diop annonce une fermeture des blocs opératoires de l’hôpital d’enfants Albert Royer.

L’hôpital d’enfants Albert Royer de Dakar a abrité ce vendredi 06 août, une journée dédiée à l’implantation d’une centaine d’arbres.

Une occasion pour la directrice dudit hôpital Mme Isseu Tall Diop d’annoncer la fermeture des blocs opératoires de chirurgie pédiatrique et anesthésie-réanimation de l’hôpital.







Pour rappel, les bureaux des professionnels, les salles de plâtre, de soins et les consultations ont été délocalisés depuis 2 mois. « Le bâtiment ne répond plus aux normes et nous ne voulons prendre aucun risque en cette période hivernale », a-t-elle déclaré.







Toutefois, elle rassure quant à la prise en charge des malades qui seront orientés vers l’hôpital Aristide le Dantec et l’hôpital Principal de Dakar en attendant que la situation revienne à la normale. Par ailleurs, des abris provisoires seront installés, car l’hôpital reçoit chaque matin 300 enfants du pays et de la sous-région.







Dans son propos, le docteur Isseu Tall Diop présente ses excuses à toute la population et affirme qu’avec l’appui de l’association Gorgui Sy Dieng et l’ONG Natangué, la réouverture de ces blocs opératoires peut-être attendue dans 2 ans...