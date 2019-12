Santé : Des médecins dénoncent une volonté de la tutelle de déstabiliser leur Ordre ‘’pour des intérêts inavoués’’.

Porter à la connaissance des Sénégalais ‘’que le Conseil national de l'Ordre des médecins n’a pas été consulté et par conséquent n’a pas donné son avis concernant le Décret 2019-1727 portant nomination des membres de la commission chargée de l’organisation de renouvellement partiel des organes de l’ordre proposé au président de la République par le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr’’, c’est cela qui explique le point de presse initié ce jeudi 19 décembre 2019 par l'Ordre national des médecins du Sénégal (Onms).

Une rencontre au cours de laquelle, le Dr Alpha Boubacar Sy, président de ladite structure a rappelé que ‘’ledit décret dispose en son article premier que la Commission mise en place est chargée d’organiser les élections de renouvellement partiel reprenant ainsi les dispositions de l’article 3’’. Ce, avant de s’insurger vivement contre des actes posés par le ministre de la Santé et de l’Action sociale.



‘Nous demandons ainsi au ministre de la Santé et de l’Action sociale d’arrêter l’instrumentalisation des hautes personnalités judiciaires, militaires et administrative, dans son entreprise de déstabilisation de l’Ordre des médecins pour des intérêts inavoués. La confiance du Président de la République mérite du respect par tous les citoyens quel que soit le rang social. Or, il est aisé de remarquer qu’à travers le communiqué relatif à l’organisation des élections publié dans les réseaux sociaux que le Msas abuse constamment de la confiance du Président en lui faisant signer les décrets qui ne sont pas conformes avec la loi dans un premier temps, puis, dans un deuxième en violant de façon flagrante des dispositions de ces mêmes décrets’’, a déploré le Dr Sy.



Ce dernier dit avoir, avec ses confrères membres de l’Onms, ‘’décidé d’organiser ce point de presse pour informer et attirer l'attention des pouvoirs publics, administratifs et judiciaires ainsi que le peuple Sénégalais sur un fait inédit dans l’histoire du Sénégal. Il s'agit d'informer les sénégalais puisque c'est le peuple Sénégalais à travers l'Assemblée nationale qui a voté la loi 66-069 du 4 juillet 1966 relative à l'exercice de la Médecine et à l'ordre des médecins. Cette loi a prévu le mode de fonctionnement et d’administration de l'ordre qui devrait, bien entendu, être complétée par différents décrets d’application’’.



Le courroux de l’Onms a été suscité par la réception ‘’par le biais des réseaux sociaux d’un communiqué relatif à l’organisation des élections de renouvellement des organes de l'Ordre des médecins du Sénégal par une personne qui n’a aucune relation administrative et juridique avec l'ordre des médecins. Le contenu de ce communique revêt une gravité sans précédent dans l'histoire de l'ordre des médecins qui remonte à 53 ans. Ceci appelle de la part du Conseil national de l'Ordre des médecins, des informations et précisions à l'endroit des confrères, des pouvoirs publics administratifs judiciaires et surtout à l’endroit du peuple Sénégalais. Car, il s'agit de la remise en cause de la Sécurité sanitaire du Sénégal sans qu’il ne soit utile de rappeler que celle-ci s'intègre dans la sécurité publique’’.



L’Ordre des médecins qui se veut un organe chargé de veiller ‘’au respect des règles de déontologie et de bonne pratique médicale dans le but de protection du patient contre les aspects pervers de la pratique médicale’’, a relevé qu’il s’agit ici, ‘’des connaissances hautement techniques qui relèvent de la responsabilité des techniciens formés au préalable à cet effet. C’est la raison pour laquelle la loi 66 069 dispose ‘’que l’Ordre des médecins est une personne morale de droit public dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Elle est la plus haute autorité professionnelle en matière médicale’’. À ne pas confondre à l’autorité politique incarnée par le ministre de la Santé’’.