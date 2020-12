Santé : Ces facteurs qui ont favorisé le financement de la construction du Smit dévoilés par le Pr Seydi.

Le travail abattu par l’équipe du Pr Moussa Seydi, dans des locaux délabrés de l'ancien service des maladies infectieuses de l'Hôpital Fann, a porté ses fruits. Les résultats enregistrés dans la prise en charge des malades de la Covid-19 a encouragé les partenaires à casser leurs tirelires pour financer la construction du Service des maladies infectieuses et tropicales (Smit). Service qui a été inauguré ce mardi 29 décembre 2020 par le président Macky Sall.



Au cours de cette rencontre qui a réuni les autorités sanitaires du pays, le Pr Moussa Seydi est revenu sur une visite qu’avait effectuée certaines autorités du Gilead dans les locaux qui, selon lui, ont, sans doute, été émus par une présentation de son équipe qui avait montré le contraste saisissant entre, d’une part, la vétusté de leur environnement de travail et d’autre part l’immensité de leur responsabilité ainsi que de la qualité de leurs résultats.





L’historique du financement du Smit faite, le Pr Seydi s’est félicité de la construction de ladite structure ‘’aux normes internationales’’. ‘’Construire cette unité a nécessité des sacrifices immenses’’, a-t-il dit avant de formuler des prières pour le président Sall dont le geste honore son équipe. Et ce fut l’occasion pour lui de magnifier l’érection du Smit qui répond aux plus hauts standards et qui a été entièrement construit par les Sénégalais. Lequel bâtiment renferme ‘’un système de sécurisation de tout le bâtiment ; un service de réanimation de pointe ; un système de traitement de l’air dans la grande salle qui fait que les personnes qui se trouvent dans la salle polyvalente (où a eu lieu la cérémonie officielle d’inauguration du Smit) sont protégées d’une contamination extérieure’’.



Mieux, renseigne le Pr Seydi, pour rassurer : ‘’Au niveau des trois laboratoires de recherche du Smit qui, par ailleurs, respectent les normes de certification, aucun virus mortel ne peut être aéroporté à l’extérieur de nos laboratoires, contaminer l’environnement et menacer la vie des gens’’. Il en a profité pour plaider en faveur de la création d’une fondation pour soutenir le Smit et d’autres structures sanitaires de pointe pour les doter de moyens pour leur maintenance.