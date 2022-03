Santé : And Gueusseum dévoile son 4ème plan d’action et décrète 72 heures de grève.

Suite à leur troisième plan d’action, du 26 mars au 16 avril, And Gueusseum a fait des rencontres de vulgarisation de la plateforme revendicative et remobilisation des camarades et sympathisants sur la rétention des informations sanitaires et sociales du premier trimestre de 2022, le boycott des activités de formation, supervision et des réunions de coordination. Ils sont passés à la vitesse supérieure hier en décrétant une grève de soixante-douze (72) heures de grève, les mercredi 30, jeudi 31 et vendredi 1er avril 2022.



Pour cause, bien que le ministre de la santé et de l’action sociale ait adhéré à la signature par le gouvernement du protocole d’accord sanctionnant les négociations gouvernement- And Gueusseum démarrées depuis mai 2021, aucune date n’a été fixée pour ce faire encore moins pour les négociations sur le système de rémunération amarrée à l’agenda du ministre des finances pris peut-être par d’autres activités plus importantes et plus sérieuses que la privation de l’offre de soins aux population quarante-huit heures durant.



Dès lors, aucune autre alternative que la poursuite de la lutte ne s’offre à And Gueusseum à qui s’impose une radicalisation du contrat par le 4ème plan d’action allant du 26 mars au 16 avril 2022.



Enfin, And Gueusseum rend responsable le gouvernement de toutes les conséquences de cette radicalisation et reprend à témoin l’opinion publique nationale et internationale pour avoir averti et donné assez de temps au temps avant d’arriver à ce stade, comme si l’histoire devait bégayer avec le remake de la lutte de 2018 menée par l’ASAS dans les mêmes circonstances. Ils comptent tenir un sit-in national le jeudi 07 avril de 10h à 13h.