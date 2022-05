Santé / Accord entre les syndicats de la santé et l'État : Mballo Dia Thiam (Sutsas) salue les efforts du gouvernement…

Après plusieurs jours de grève, les syndicats de la santé et l'État du Sénégal ont trouvé un terrain d'entente pour mettre fin à la grève. L'annonce a été faite par le secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (Sutsas), Mballo Dia Thiam, qui par ailleurs, a annoncé des mesures fortes prises dans ce sens par le gouvernement.



« Nous avons signé un protocole d'accord avec le gouvernement concernant les questions de carrière, la formation entre autres. C'est un protocole de grande importance pour l'ensemble des catégories socioprofessionnelles de la santé. Nous avons pu échanger longuement avec le gouvernement, qui n'a pas manqué de générosité sur les questions qui ont été posées par les syndicats et on peut dire que tous les points qu'on avait évoqués, ont évolué positivement », explique le SG du Sutsas.



Cette grève qui a duré quelques jours, a fini par payer. Et Mballo Dia Thiam de faire savoir « qu'ils n'ont eu que des réponses satisfaisantes. La question de la CMU a été soulevée et un montant de 20 milliards sera injecté, pour les retraités qui couraient derrière leur pension dérisoire, le ministre des Finances a accepté de leur octroyer une enveloppe de 99 millions qui devait compenser les cotisations qui n'avaient pas été versées au niveau des travailleurs, même les contractuels ne seront pas laissés en rade. Toutes les catégories ont été prises en compte. En tout cas, c'est un pas important ».



Ainsi, conclura Mballo Dia Thiam : « Pour la question des indemnités, honnêtement il y a une augmentation, elle est passée de 15.000 à 30.000 FCFA. Et nous avons aujourd'hui un indemnité qui a pu évoluer, il s'agit de l'indemnité d'itinérant qui concerne les chefs de poste dans des stratégies avancées pour faire la prévention. Nous espérons que d'ici peu de temps, les autres problèmes seront examinés... »