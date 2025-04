Sandiara : l’accès à l’eau potable amélioré grâce à la mairie. "L'accès à l'eau est un droit fondamental" (Maire)

La commune de Sandiara franchit une nouvelle étape dans son engagement pour le développement local. Sous la direction de son maire, Aliou Gning, la mairie, en partenariat avec le SIVOM de Toulouse (Syndicat intercommunal à vocations multiples), a récemment doté plusieurs villages d’un système moderne d’adduction d’eau.



Les localités de Khao Peulh et Louly Ndia, entre autres, bénéficient désormais d’un accès facilité à l’eau potable, une avancée majeure pour les habitants de ces zones souvent confrontées à des difficultés d’approvisionnement. Cette réalisation marque un tournant important dans la politique hydraulique de la commune et témoigne des fruits d’une coopération décentralisée bien pensée.



Selon le maire Aliou Gning, cette initiative s’inscrit dans une vision plus large visant à améliorer durablement les conditions de vie des populations rurales. « L’accès à l’eau est un droit fondamental. Grâce au soutien du SIVOM de Toulouse, nous avons pu répondre à un besoin crucial et redonner espoir à des centaines de familles », a-t-il déclaré.



Le partenariat entre la mairie de Sandiara et le SIVOM de Toulouse illustre une fois de plus l’importance des collaborations internationales dans le développement des territoires ruraux. Au-delà de la mise en place d’infrastructures, ce projet symbolise une solidarité concrète entre collectivités locales, à des milliers de kilomètres de distance.



La mairie envisage de poursuivre sur cette lancée en étendant l’accès à l’eau potable à d’autres villages de la commune, tout en renforçant ses liens avec ses partenaires techniques et financiers, a souligné le maire Aliou Gning.