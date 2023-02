Sanctuaire Marial de Popenguine : Macky Sall veut la livraison de l’infrastructure religieuse avant le prochain pèlerinage

Le président de la République est arrivé cet après-midi à Popenguine pour une visite au sanctuaire Marial qui est d’ailleurs en construction. Accompagné du Premier ministre, du ministre de l’intérieur et du président du Conseil économique social et environnemental, le chef de l’État a vu l’évolution des travaux sur ce site qui abrite ce projet de plus de 2 milliards de francs CFA.

Le président de la République a souligné l’importance de ce programme présidentiel de modernisation des sites religieux qui vient aussi en soutien aux 7 diocèses. « Ma volonté a été de construire cette infrastructure pour accueillir les fidèles de Popenguine qui observent le pèlerinage depuis 1988. Ma conviction est que l’État, dans la laïcité, puisse aider la communauté religieuse car, nous savons que les investissements sont lourds par rapport aux capacités des fidèles », a signalé le président en présence de l’archevêque de Dakar, monseigneur Benjamin Ndiaye.

La visite de ce nouveau sanctuaire marial a permis au président de la République de rappeler l’importance du contenu local dans la marche et l’avancement des projets de l’État du Sénégal. Ainsi, le projet est piloté par une entreprise locale, notamment le Groupe Sertem et d’autres entreprises telles que LAS. Le président Macky Sall au cours de cette visite, a rappelé l’impératif de livrer l’infrastructure avant le prochain pèlerinage au mois de mai...