Sanctions contre le juge Mandiaye Niang : La CNDH apporte son soutien au magistrat et appelle au respect du droit international


Sanctions contre le juge Mandiaye Niang : La CNDH apporte son soutien au magistrat et appelle au respect du droit international

La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) du Sénégal suit avec une attention particulière les récents développements concernant des sanctions prises à l'encontre de magistrats de la Cour Pénale Internationale (CPI), parmi lesquels  Monsieur Mame Mandiaye Niang, éminent magistrat sénégalais.

 

Conformément à son mandat de promotion et de protection des droits humains, la CNDH réaffirme son attachement indéfectible aux principes de l'État de droit, de la justice independante et du respect du droit international.

 

 

La CNDH rappelle que l'indépendance et l'impartialité des juridictions constituent des piliers essentiels pour garantir l'accès universel à la justice, lutter contre l'impunité et protéger les droits fondamentaux de toutes les personnes, sans distinction. La Commission Nationale des Droits de l'Homme du Sénégal souligne que toute pression ou sanction susceptible d'entraver l'exercice libre et impartial des fonctions judiciaires va à l'encontre des valeurs universelles de justice et de respect des droits humains consacrées par la Charte des Nations Unies, le Statut de Rome et les instruments juridiques internationaux auxquels le Sénégal a adhéré.

 

La CNDH exprime, en conséquence, son soutien à Monsieur Mame Mandiaye NIANG, magistrat à la Cour Pénale Internationale et à tous les acteurs qui œuvrent pour une justice équitable, indépendante et respectueuse des droits humains. 

 
Autres articles
Vendredi 22 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Ziguinchor : Lancement officiel de la formation d’intégration des agents des collectivités territoriales dans la Fonction publique locale

Ziguinchor : Lancement officiel de la formation d’intégration des agents des collectivités territoriales dans la Fonction publique locale - 22/08/2025

Mbour / Jean Baptiste Tine à Mbour : « Redonner tout son lustre à l’administration! »

Mbour / Jean Baptiste Tine à Mbour : « Redonner tout son lustre à l’administration! » - 22/08/2025

INONDATIONS À TOUBA / L’appel bouleversant de Serigne Habibou Mbacké: «  Nous n’avons nulle part où mettre les pieds « 

INONDATIONS À TOUBA / L’appel bouleversant de Serigne Habibou Mbacké: «  Nous n’avons nulle part où mettre les pieds «  - 22/08/2025

TOUBA – À Féto, un câble électrique immergé dans les eaux pluviales sème la panique

TOUBA – À Féto, un câble électrique immergé dans les eaux pluviales sème la panique - 22/08/2025

Kaolack : un trafiquant arrêté avec 51 comprimés d’ecstasy

Kaolack : un trafiquant arrêté avec 51 comprimés d’ecstasy - 22/08/2025

Golf : un faux bailleur arrêté pour escroquerie à la location de 660 000 FCFA

Golf : un faux bailleur arrêté pour escroquerie à la location de 660 000 FCFA - 22/08/2025

TOUBA ENGLOUTIE / Les élus évaporés- Moustapha Mésséré écœuré par l’absence des députés Cheikh Thioro , Abdoulaye Sylla de Ecotra et surtout de ….

TOUBA ENGLOUTIE / Les élus évaporés- Moustapha Mésséré écœuré par l’absence des députés Cheikh Thioro , Abdoulaye Sylla de Ecotra et surtout de …. - 22/08/2025

Sanctions contre Mame Mandiaye Niang : la réaction ferme de l’UMS

Sanctions contre Mame Mandiaye Niang : la réaction ferme de l’UMS - 21/08/2025

Kaolack : Plaidoyer pour une meilleure prise en compte des travailleurs de l'économie informelle

Kaolack : Plaidoyer pour une meilleure prise en compte des travailleurs de l'économie informelle - 21/08/2025

Offense à une personne ayant les prérogatives du Chef de l’État : une infraction impossible sans délégation expresse de pouvoirs

Offense à une personne ayant les prérogatives du Chef de l’État : une infraction impossible sans délégation expresse de pouvoirs - 21/08/2025

Élection du maire de Dakar : Barthélémy Dias saisit la Cour suprême pour suspendre la réunion du conseil municipal

Élection du maire de Dakar : Barthélémy Dias saisit la Cour suprême pour suspendre la réunion du conseil municipal - 21/08/2025

Koungheul : Une foule immense accompagne la députée Fanta Sall à sa dernière demeure

Koungheul : Une foule immense accompagne la députée Fanta Sall à sa dernière demeure - 21/08/2025

14 mois de silence et de misère : 31 agents du programme

14 mois de silence et de misère : 31 agents du programme "XËYU NDAW ÑI" de la SONAGED crient leur désespoir - 21/08/2025

Birame Soulèye Diop au Port de SENDOU-BARGNY : le retard dans la mise en service effective des stockages au cœur d’une visite

Birame Soulèye Diop au Port de SENDOU-BARGNY : le retard dans la mise en service effective des stockages au cœur d’une visite - 21/08/2025

UCAD – Nouvelle génération d’ORL : Dr Fallou Niang mise sur la réhabilitation auditive pour une souveraineté sanitaire

UCAD – Nouvelle génération d’ORL : Dr Fallou Niang mise sur la réhabilitation auditive pour une souveraineté sanitaire - 21/08/2025

Loi sur l’accès à l’information : ARTICLE 19 et Rule of Law Lab saluent les avancées mais appellent à un alignement sur les standards internationaux

Loi sur l’accès à l’information : ARTICLE 19 et Rule of Law Lab saluent les avancées mais appellent à un alignement sur les standards internationaux - 21/08/2025

Thiès-caravane écologique : Keur Moussa face aux défis de l'urbanisation et des externalités négatives des entreprises minières

Thiès-caravane écologique : Keur Moussa face aux défis de l'urbanisation et des externalités négatives des entreprises minières - 21/08/2025

Glissement de terrain en ‎Guinée Conakry : Cellou Dalein Diallo adresse ses condoléances et invite à une réflexion sur la prévention des risques

Glissement de terrain en ‎Guinée Conakry : Cellou Dalein Diallo adresse ses condoléances et invite à une réflexion sur la prévention des risques - 21/08/2025

Riposte au changement climatique : Action Solidaire International et ses partenaires plaident pour l’accessibilité des financements au niveau local

Riposte au changement climatique : Action Solidaire International et ses partenaires plaident pour l’accessibilité des financements au niveau local - 21/08/2025

Hommage à Fanta Sall, la Reine du Bambouck

Hommage à Fanta Sall, la Reine du Bambouck - 21/08/2025

Khalifa Sall après sa visite à Badara Gadiaga : « J’ai vu un homme qui traverse l'épreuve avec une dignité exemplaire »

Khalifa Sall après sa visite à Badara Gadiaga : « J’ai vu un homme qui traverse l'épreuve avec une dignité exemplaire » - 21/08/2025

Scandale

Scandale "ASERGATE" : Abdoulaye Vilane exige la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire - 21/08/2025

Air France renforce son programme de vols au départ et à destination de Dakar

Air France renforce son programme de vols au départ et à destination de Dakar - 21/08/2025

Sanctions Américaines contre Mame Mandiaye Niang de la CPI :

Sanctions Américaines contre Mame Mandiaye Niang de la CPI : "le Sénégal se tiendra résolument à ses côtés..." (Pm Ousmane Sonko) - 21/08/2025

Ziguinchor : Un SDF retrouvé mort dans une maison abandonnée à Santhiaba

Ziguinchor : Un SDF retrouvé mort dans une maison abandonnée à Santhiaba - 21/08/2025

Fatick : saisie de 390 pilules d’amphétamines et crystal meth, un individu arrêté

Fatick : saisie de 390 pilules d’amphétamines et crystal meth, un individu arrêté - 21/08/2025

Kolda : un trafiquant interpellé avec 60 cornets de chanvre indien

Kolda : un trafiquant interpellé avec 60 cornets de chanvre indien - 21/08/2025

Décès de Fanta Sall: Macky Sall rend hommage à une militante engagée et dévouée

Décès de Fanta Sall: Macky Sall rend hommage à une militante engagée et dévouée - 21/08/2025

Décès de Fanta Sall :

Décès de Fanta Sall : "Fanta Sall était une personne dévouée à son terroir", le vibrant hommage de Abdoulaye Wilane - 21/08/2025

Ziguinchor : La société civile dénonce la lenteur du processus judiciaire et craint que l’inaction ne renforce un climat d’impunité

Ziguinchor : La société civile dénonce la lenteur du processus judiciaire et craint que l’inaction ne renforce un climat d’impunité - 21/08/2025

RSS Syndication