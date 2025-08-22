Sanctions contre le juge Mandiaye Niang : La CNDH apporte son soutien au magistrat et appelle au respect du droit international

La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) du Sénégal suit avec une attention particulière les récents développements concernant des sanctions prises à l'encontre de magistrats de la Cour Pénale Internationale (CPI), parmi lesquels Monsieur Mame Mandiaye Niang, éminent magistrat sénégalais.







Conformément à son mandat de promotion et de protection des droits humains, la CNDH réaffirme son attachement indéfectible aux principes de l'État de droit, de la justice independante et du respect du droit international.

