Sanctions contre le juge Mandiaye Niang : La CNDH apporte son soutien au magistrat et appelle au respect du droit international

La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) du Sénégal suit avec une attention particulière les récents développements concernant des sanctions prises à l'encontre de magistrats de la Cour Pénale Internationale (CPI), parmi lesquels Monsieur Mame Mandiaye Niang, éminent magistrat sénégalais.
Conformément à son mandat de promotion et de protection des droits humains, la CNDH réaffirme son attachement indéfectible aux principes de l'État de droit, de la justice independante et du respect du droit international.
La CNDH rappelle que l'indépendance et l'impartialité des juridictions constituent des piliers essentiels pour garantir l'accès universel à la justice, lutter contre l'impunité et protéger les droits fondamentaux de toutes les personnes, sans distinction. La Commission Nationale des Droits de l'Homme du Sénégal souligne que toute pression ou sanction susceptible d'entraver l'exercice libre et impartial des fonctions judiciaires va à l'encontre des valeurs universelles de justice et de respect des droits humains consacrées par la Charte des Nations Unies, le Statut de Rome et les instruments juridiques internationaux auxquels le Sénégal a adhéré.
La CNDH exprime, en conséquence, son soutien à Monsieur Mame Mandiaye NIANG, magistrat à la Cour Pénale Internationale et à tous les acteurs qui œuvrent pour une justice équitable, indépendante et respectueuse des droits humains.
-
Ziguinchor : Lancement officiel de la formation d’intégration des agents des collectivités territoriales dans la Fonction publique locale
-
Mbour / Jean Baptiste Tine à Mbour : « Redonner tout son lustre à l’administration! »
-
INONDATIONS À TOUBA / L’appel bouleversant de Serigne Habibou Mbacké: « Nous n’avons nulle part où mettre les pieds «
-
TOUBA – À Féto, un câble électrique immergé dans les eaux pluviales sème la panique
-
Kaolack : un trafiquant arrêté avec 51 comprimés d’ecstasy