Sanctions contre Mame Mandiaye Niang : la réaction ferme de l’UMS

L’Union des Magistrats du Sénégal (UMS) a exprimé sa consternation dans un communiqué suite aux sanctions prises par le gouvernement américain contre des magistrats de la Cour pénale internationale (CPI), dont leur collègue, le procureur adjoint Mame Mandiaye Niang.



Indépendance de la justice et soutien

L’UMS a salué la position adoptée par l’État du Sénégal en faveur de l’indépendance de la justice et du droit des magistrats d'exercer leur mission de manière libre et sereine.



L’association des magistrats sénégalais a rappelé la nécessité d’offrir à tous les magistrats des garanties de liberté et de sécurité pour qu’ils puissent exercer leurs missions sans ingérence.



L’UMS a enfin réaffirmé son soutien et sa solidarité à Mame Mandiaye Niang et aux autres membres de la Cour dans ce contexte difficile pour la justice pénale internationale.