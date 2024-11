Samba T. Guèye dans la tourmente d’une escroquerie foncière… 27 millions envolés et un procès retentissant 

Après neuf années d’attente et de désillusions, le rêve d’Omar Sow, un Sénégalais établi en Belgique, d’investir au pays natal a viré au cauchemar. Au cœur de l’affaire, une escroquerie foncière de 27 millions de francs CFA qui pourrait coûter à Samba Thiam Guèye, chef d’entreprise, six mois de prison ferme si le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar suit le réquisitoire du parquet. Le journal Enquête revient en détail sur ce dossier.



Une transaction aux airs de piège



En 2015, Omar Sow, après des années de travail en Belgique, décide d’investir dans un terrain à Diamniadio. Par l’intermédiaire d’une connaissance, il entre en contact avec Samba Thiam Guèye, qui propose de lui céder un hectare de terrain pour 53 millions de francs CFA. Faisant preuve d’une apparente transparence, Guèye organise une rencontre chez un huissier où Omar verse un premier acompte de 17 millions de francs CFA. Deux semaines plus tard, un second paiement de 10 millions est effectué, portant le total à 27 millions.



Mais dès lors, Guèye devient injoignable, laissant Sow sans nouvelles ni titre foncier. Après neuf ans de démarches infructueuses, Sow découvre que le terrain convoité a été vendu en 2020 à une société nommée Platinium Industrie. Une plainte déposée à la gendarmerie conduit à l’arrestation de Guèye, qui avoue avoir vendu le terrain pour 20 millions de francs CFA, tout en contestant les accusations d’escroquerie.



Des aveux qui ne convainquent pas



Face aux juges, Samba T. Guèye reconnaît avoir perçu les 27 millions de CFA de son client, mais rejette toute intention frauduleuse. Selon lui, le problème vient de la partie civile qui aurait « disparu » sans solder le reliquat. Il promet néanmoins de restituer le terrain si Omar Sow verse les 26 millions restants. Une promesse jugée illusoire par le plaignant, d’autant plus que les documents présentés à la barre attestent que le terrain appartient désormais à un tiers.



En guise de réparation, Guèye a restitué la somme de 3,2 millions de francs CFA à Omar Sow, un geste qualifié de pure façade par l’avocat de la partie civile, Me Bachir Lo. Ce dernier fustige la mauvaise foi du prévenu et exige 70 millions de francs CFA de dédommagement, soulignant les pertes financières et morales subies par son client.



Un préjudice lourd de conséquences



Selon Enquête quotidien , la situation a causé des dommages considérables à Omar Sow, dont les investisseurs belges réclament désormais des comptes. « Cette escroquerie a détruit non seulement un projet immobilier, mais aussi la crédibilité d’un homme d’affaires », a martelé Me Lo.



Pour sa défense, l’avocat de Guèye, Me Mbodj, plaide pour une relaxe pure et simple, arguant qu’il s’agissait d’une transaction commerciale complexe, sans intention malveillante. La décision du tribunal, attendue le 2 décembre, scellera le sort de Samba Thiam Guèye, symbole des dérives liées aux transactions foncières au Sénégal.



Cette affaire rappelle avec acuité l’importance de la vigilance dans le domaine foncier, où les rêves de nombreux investisseurs se heurtent à des pratiques douteuses.