Saly : un conseiller municipal tacle le maire et propose une délégation spéciale

Rien ne va plus entre le maire de Saly et son conseiller Ibou Sakho Thiandoum .Le président du mouvement "yokute Saly parle de blocage dans le fonctionnement l'institution municipale et attribue le fait au comportement de l’édile Ousmane Gueye. Ainsi, il propose une mise sous délégation spéciale de la mairie.