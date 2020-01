Saly : S.E Fodé Seck, (Secrétaire Exécutif du Secrétariat Permanent Sénégalo-Gambien) réagit aux récentes manifestations qui ont eu lieu en Gambie.

Dans le cadre de la course de relais pour l'intégration de la Sénégambie, l'Ambassadeur sénégalais Fodé Seck, basé en Gambie, a tenu à faire le déplacement à Saly, et en a profité pour parler des relations entre les deux pays qu'il estime au beau fixe. "Nous accompagnons cette course pour participer à l'intégration à la base. Une initiative du 3ème âge, mais qui fait courir des milliers de jeunes, garçons et filles Sénégalais et Gambiens", a dit le diplomate.



Pour étayer ses propos, S.E Fodé Seck de souligner que dans quelques semaines, va se tenir à Dakar le conseil présidentiel conjoint sénégalo-gambien. "Une occasion que les populations doivent s'approprier de même que les hommes d'affaires, les journalistes. Il faut que nous recollions ce peuple dans tous les domaines", confiera-t-il .



Interpellé sur les récentes manifestations en République de Gambie demandant le retour de Jammeh, l'Ambassadeur reste formel et intransigeant. "Ce sont des nostalgiques de l'ancien régime qui pendant 22 ans ont plombé les relations entre les deux pays, les deux peuples et qui essayent de semer un peu le trouble. Je crois que ça n'ira pas loin. En ce moment, il y a la commission Vérité, Réconciliation et Réparation qui est en train de faire le point sur ce que l'ancien régime a fait en Gambie; laissons ce processus se terminer. Je pense que ces gens qui bougent, devraient plutôt garder profil bas... Il y a forcément quelque chose derrière", a martelé S.E Fodé Seck...