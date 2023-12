Saly : La grande offensive de Victorine Ndèye à l'endroit des femmes

Madame le ministre de la microfinance, en déplacement dans la capitale touristique Sénégalaise, Victorine Ndeye a été accueilli par les femmes comme une héroïne. Tour à tour ces femmes n'ont pas manqué de montrer leur satisfaction à l'endroit de l'envoyée du président Macky, Victorine Ndeye.

"On est venu en séminaire, nous avions profité de cette occasion pour rencontrer les mutuelles de Saly... Je peux vous dire ici que vous avez gagné le pari de la mobilisation... On ne peut réussir sans organisation et formation... Vous avez su comprendre et poser les jalons pour faciliter notre travail, à savoir l'approche mutualiste. Dans le cadre d'un accompagnement qui n'a rien n'avoir avec du financement pour une enveloppe de 10 millions pour fonds d'autonomisation ", a déclaré Victorine Ndeye. Interpellée sur la situation qui prévaut au Crédit mutuel, Victorine Ndeye interroge l'article 44 de leur code et se désole de cette situation...