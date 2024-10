Saly : "Joseph Ndong au nom de la coalition Sopi Sénégal m'a trompée ! Il m'a investi sur la liste de cette coalition ... sans me le dire. Moi, je suis Abdoulaye Wade, et je voterai pour lui. Takku Wallu est ma liste!" (Aïda Sow, responsable Pds)

Rien ne va plus entre l'ancien ministre des sports sous l'ère Wade, pour ne pas le nommer Joseph Ndong, natif de Joal et la responsable du Pds, Aïda Sow. Si l'on se fie à ses propos, la responsable du Pds se dit victime d'un abus de confiance de la part de son camarade de parti et ancien ministre. "J'ai été très surprise quand je me suis rendu compte que mon investiture c'était dans la coalition Sopi Sénégal. Joseph Ndong, ancien ministre des sports m'a appelée pour me dire que tu es investie. Compte tenu de la confiance qui nous lie, l'amitié, connaissant les relations de l'homme et maître Abdoulaye Wade, je ne me suis fais aucune idée négative. C'est avant hier lorsque j'ai été convoquée en réunion, j'étais là à parler de maître Wade et de Karim. Soudain des remarques me faisant comprendre que le nom de ces deux personnes sont formellement interdit au sein de leur entité... Ce fut un énorme surprise. C'est ainsi que j'ai pris mes affaires et quitté l'assistance... ", déclare Aïda Sow... Cependant la responsable du parti démocratique Sénégalais de souligner que sa carte est pour Abdoulaye Wade...