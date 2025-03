Saly : Changement de Commissaire « Je m’engage à exercer mes nouvelles fonctions avec rigueur, respect et loyauté totale » (Commissaire Oumar Mbaye)

Ce matin, Monsieur Oumar Mbaye a été installé en tant que nouveau commissaire du poste de police de Saly, succédant ainsi au commissaire Bakary Mallang Faye. La cérémonie s’est déroulée en présence du sous-préfet de Sindia, du maire de la commune de Saly, ainsi que des autorités administratives, judiciaires locales et des chefs de services.



Dans son allocution, le commissaire Oumar Mbaye a exprimé sa gratitude envers les autorités locales et a rendu grâce à Dieu pour cette nouvelle mission. Il a également remercié l’inspecteur général de la police, Mame Seydou Ndour, directeur général de la police nationale, pour la confiance placée en sa personne. « J’exprime ma gratitude et ma totale reconnaissance envers l’inspecteur général de la police, Mame Seydou Ndour, directeur général de la police nationale, pour la confiance placée en ma personne pour commander le commissariat de Saly », a-t-il déclaré.



Le commissaire Mbaye s’est engagé à exercer ses nouvelles fonctions avec rigueur, respect et loyauté totale. Il a également salué les « résultats éloquents » de son prédécesseur dans la lutte contre la délinquance et la criminalité à Saly.



Face à l’insécurité récurrente dans la commune, les plus hautes autorités de l’État, en particulier le directeur général de la police, ont placé la sécurité comme une « priorité absolue ». À cet effet, le commissaire Mbaye s’est engagé à faire du commissariat urbain de Saly une unité de police capable d’assurer la protection des personnes et des biens, dans le respect des droits humains et des droits des usagers.



« Pour ce faire, mes objectifs stratégiques se déclinent ainsi : le renforcement de la sécurité routière, la lutte contre la délinquance et la criminalité (notamment les cambriolages, les vols à l’arraché et le trafic de stupéfiants), ainsi que le renforcement de la sécurité des sites touristiques », a-t-il expliqué au micro de Dakaractu Mbour.



Pour atteindre ces objectifs, le nouveau commissaire a défini des actions prioritaires à mettre en œuvre à court, moyen et long terme. Il a également exprimé sa volonté d’appliquer la nouvelle doctrine de police de proximité, validée par les autorités supérieures, ainsi que les mesures du nouveau circulaire de la primature nº015/13/12/2024, qui fixe les actions prioritaires en matière de sécurité routière.



Le commissaire Mbaye a appelé à la collaboration de tous les secteurs de la communauté, notamment les délégués de quartier, les organisations communautaires de base, les notables, ainsi que les services coutumiers et religieux, pour mieux anticiper et lutter contre la délinquance et la criminalité.



Par ailleurs, le commissaire Oumar Mbaye a rappelé son parcours professionnel avec son prédécesseur, le commissaire Bakary Maouloud Faye, qui a participé à une partie de sa formation initiale de commandant à « Michel Le Grand ».



Le patron départemental de la police, au nom du directeur de la sécurité publique, le commissaire Ndiara Sène, a rendu un témoignage élogieux au commissaire sortant, Bakary Maouloud Faye, affecté à Kidira. « Selon Bara Niang à Saly, il y a eu de nombreuses crises, mais le commissaire Maouloud Faye a toujours été à la hauteur, m’aidant même parfois dans l’interprétation des textes. Le commissaire Faye est loyal, pieux et rompu à la tâche », a-t-il déclaré.



Concernant le commissaire entrant, Oumar Mbaye, le commissaire central a souligné qu’il faisait partie des meilleurs commissaires, malgré son jeune âge. « Nul n’ignore ses compétences et la confiance qu’il inspire. S’il n’était pas apte, le directeur général de la police, Mame Seydou Ndour, ne l’aurait pas affecté à Saly, une zone sensible », a-t-il affirmé.



En conclusion, au micro de Dakaractu Mbour, le commissaire central a plaidé pour une police collaborative et ouverte à la communauté.