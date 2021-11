Saly : Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, les journalistes économiques associés à la lutte...

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont des délits financiers qui ont des effets économiques, car ils peuvent saper l'intégrité et la stabilité des institutions et systèmes financiers, dissuader les investisseurs étrangers et perturber les flux de capitaux internationaux. Ils peuvent également avoir des conséquences négatives sur la stabilité financière et les résultats macro-économiques d'un pays, et partant, entraîner des pertes de bien-être, détourner les ressources d'activités économiques plus productives et même avoir des retombées déstabilisatrices sur l'économie d'autres pays. Dès lors, des dispositifs efficaces de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont essentiels pour protéger l'intégrité des marchés financiers et systèmes économiques. Les actions de sensibilisation de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement terroriste constituent donc non seulement un impératif moral, mais aussi une nécessité économique selon le secrétaire exécutif du OQSF, Habib Ndao... C'est fort de ces enjeux que l'Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF) s'investit invariablement dans sa mission de promotion de l'éducation financière des populations. Ainsi, cette présente session de sensibilisation et de formation organisée par l'OQSF en partenariat avec la CENTIF, la BCEAO, le GIABA et l'APBEFS, vise à renforcer les capacités des acteurs des médias publics et privés (Presse écrite, numérique, Télévision et Radio) en tant que relais de l'OQSF pour une sensibilisation de masse sur la problématique du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.