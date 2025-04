Saly : A.K. arrêté pour viol répété sur une mineure – La victime parle de "sortilège"

L'arrestation de A.K., accusé de viol sur une mineure identifiée sous les initiales M.D., bouleverse la communauté de Saly. Les faits, survenus à deux reprises, sont d’autant plus troublants que la victime affirme avoir été "ensorcelée". Un rapport gynécologique confirme l'agression, selon les sources de Dakaractu Mbour.



Les faits ont éclaté suite à une plainte déposée par la famille de M.D, fille mineure, au commissariat de Saly. Selon les déclarations de la victime recueillies par les enquêteurs, elle aurait été abusée sexuellement à deux reprises par A.K., vigile de profession, un homme bien connu dans le quartier. Mais ce qui choque encore davantage, c’est le témoignage troublant de l’adolescente : elle affirme que son agresseur lui aurait jeté un sort afin de la manipuler et de la soumettre à ses actes.



Prise en charge psychologiquement, la victime a été conduite chez un gynécologue, dont le rapport médical confirme sans équivoque l’existence d’actes sexuels non consentis. Ce document-clé dans le dossier vient appuyer les accusations et a accéléré l’interpellation du suspect.



A.K. a été placé en garde à vue, puis présenté aux autorités judiciaires compétentes. Malgré les faits graves retenus contre lui, il nie toute implication, évoquant une manipulation ou un malentendu. Les enquêteurs de la brigade de Saly poursuivent leur travail d’investigation pour faire toute la lumière sur cette affaire à la fois sensible et complexe.



A.K sera présenté au parquet de Mbour, tandis que la famille de la victime demande justice et protection pour leur enfant.