Salle 6 du Tribunal de Dakar: Khalifa Sall et plusieurs autres souteneurs de Barthélémy Diaz sont déjà sur place!

L'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall n'a pas perdu trop de temps pour venir assister à l'audience en appel de son camarade de Taxawu Sénégal, Barthélémy Diaz. En effet, Khalifa Sall est arrivé au tribunal dès les premières heures de la matinée, avant d'aller s'installer directement à la salle 6 du tribunal où doit se tenir l'audience en appel. « On n'a pas besoin de rappeler notre présence ici. On est là! », confie l'ancien maire socialiste à l'équipe de Dakaractu déployée sur les lieux.

A l'intérieur de la salle 6, l'on note une présence massive des militants et souteneurs du maire de Mermoz Sacré Cœur, cela les conditions très difficiles pour accéder à l'intérieur du tribunal. Dans la salle 6, règne un calme plat sous le regard des gendarmes stoppés à l'intérieur et à la porte d'où va se tenir l'audience en appel de Barthélémy Diaz dans le cadre de l'affaire Ndiaga Diouf...