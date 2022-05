Saison 2021-2022 des cinq championnats majeurs d’Europe : quatre Champions d’Afrique relégués en division inférieure

Les rideaux des championnats d’Europe sont tombés. C’est ce week-end que le restant des cinq championnats majeurs ont connu les équipes reléguées. En Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne et en France on connaît désormais les Lions qui vont évoluer en championnat inférieur (L2) la saison prochaine (2022-2023).



À l’image des Lions champions d’Afrique vainqueurs du championnat avec leurs équipes, malheureusement d’autres sont relégués en deuxième.



Il s’agit de Diao Baldé Keïta avec Cagliari, Pape Makhtar Sarr avec le FC Metz. À signaler que ce Lion appartient à Tottenham. Il est en prêt auprès de son club formateur. En Angleterre, Watford d’Ismaïla Sarr a été battue par Chelsea lors de la dernière journée. Le Lion de Ndar n’a pas été appelé pour la der de la Premier League (2021-2022).



Restera-t-il à Watford ou pas? Tout porte à croire qu’il ne va pas accompagner comme en 2019 Watford en Championship.

Toutefois, il est à noter que l'As Saint-Étienne va jouer les barrages en aller jeudi prochain contre l'Aj Auxerre. De ce fait, les Lions des verts (Assane Dioussé, Sada Thioub et Boubacar Fall) pour ne pas se voir relégués en L2, doivent battre l’Aj Auxerre, 3ème de la L2.





La liste des Lions relégués en Championship, Seria B, Ligue 2, Liga 2 au complet des cinq championnats majeurs.

Angleterre : Ismaïla Sarr Watford

Espagne : Alaves (20ème) Mamadou Loum Ndiaye ; Granada : Cheikh Kane Sarr (18ème) ;

Italie : Cagliari (18ème) : Diao Baldé Kéïta

France : Metz : Ousmane Ba, Pape Matar Sarr, Amadou Salif Mbengue, Ibrahima Niane, Pape Ndiaga Yade et Opa Nguette ; Bordeaux : Mbaye Niang